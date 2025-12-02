XEM CLIP:

Khoảng 3h sáng ngày 28/11, khi chiếc thuyền chở các con bạc vừa cập bến, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP Hà Nội đã bất ngờ ập tới. Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng ngay tại trận.

Tại hiện trường, công an thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt, 1 con thuyền và 4 xe ô tô chuyên dụng để vận chuyển con bạc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Thủ đoạn của nhóm này vô cùng tinh vi. Sới bạc hoạt động theo mô hình khép kín, địa điểm liên tục thay đổi trên sông Hồng và sông Đuống để tránh bị phát hiện.

Trung tá Hoàng Quốc Thực, Đội trưởng Đội 2 (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết: Hoạt động của các đối tượng được phân công bài bản từ khâu cảnh giới, cho vay tiền đến điều hành sới bạc dưới thuyền đều có người phụ trách riêng.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC

Để tham gia, con bạc bắt buộc phải có người quen giới thiệu. Sát giờ chơi, các đối tượng cầm đầu mới nhắn tin thông báo địa điểm và thời gian tập kết để ô tô đến đón.

Trung bình mỗi ngày, sới bạc tổ chức 2 ca xóc đĩa, hoạt động từ 23h đêm đến 3h sáng hôm sau.

Tài liệu điều tra xác định, sới bạc này đã tồn tại một thời gian dài với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.