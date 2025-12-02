Các bị cáo gồm: Nguyễn Đức Nam (SN 1984, cựu Đội trưởng) và Đinh Tiến Đạt (SN 1989, cựu cán bộ) bị truy tố về hai tội "Nhận hối lộ" và "Làm sai lệch hồ sơ vụ án". Bị cáo Bùi Xuân Triệu (SN 1985, cựu cán bộ) bị xét xử về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án".

Hai bị cáo Vương Văn Thuận và Nguyễn Văn Hùng bị truy tố tội "Đưa hối lộ".

Theo cáo trạng, rạng sáng 25/6/2023, Tổ công tác Công an huyện Mỹ Đức (cũ) kiểm tra quán karaoke Royal (xã Phúc Lâm). Tại phòng VIP 2, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đang sử dụng ma túy, thu giữ tang vật tại chỗ.

Tuy nhiên, do có quen biết với người nhà của nhóm "dân chơi" này, Đinh Tiến Đạt đã liên hệ để "bắn tin". Sau đó, bị cáo Hùng và Thuận đã nhờ Nguyễn Đức Nam (lúc đó là Đội trưởng) xin không xử lý và hứa sẽ có quà "cảm ơn". Nam đồng ý.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Thực hiện chỉ đạo của Nam về việc "tạo điều kiện cho phòng VIP 2", Đạt và Triệu đã không ghi lời khai, không lập hồ sơ xử lý. Thậm chí, các bị cáo còn cho đối tượng ký khống vào phiếu kiểm tra ma túy (không có que test).

Sau khi "êm xuôi", Đạt yêu cầu phía người nhà đối tượng đưa tiền. Chiều cùng ngày, Đạt nhận túi nilon chứa 300 triệu đồng. Bị cáo này giữ lại chi tiêu, chia cho một số cán bộ khác và chuyển khoản cho Đội trưởng Nguyễn Đức Nam 100 triệu đồng.

Vụ việc sau đó bị phát giác. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của các cựu cán bộ công an đã dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Tại phiên tòa sáng nay, do vắng mặt nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.