Nữ chủ cửa hàng mang thai bị khống chế, cướp hàng chục điện thoại

Ngày 22/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết các lực lượng chức năng vừa nhanh chóng điều tra, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Gia Sàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h40 ngày 21/5, Công an phường Gia Sàng nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố Hương Sơn 5.

Hiện trường vụ cướp táo tợn ở cửa hàng điện thoại trên địa bàn Thái Nguyên. Ảnh cắt từ clip chủ cửa hàng cung cấp

Theo trình báo của anh N.V.S., chủ cửa hàng, vào khoảng 17h55 cùng ngày, khi vợ anh là chị T.T.Th. (đang mang thai 7 tháng) có mặt tại cửa hàng thì một nam thanh niên đi vào, dùng dao bầu nhọn đe dọa.

Đối tượng sau đó dùng tay bóp cổ khiến chị Th. bất tỉnh rồi lấy khoảng 40 chiếc điện thoại iPhone cùng 20 triệu đồng tiền mặt trong két sắt, tổng giá trị tài sản khoảng 700 triệu đồng.

Khi thấy nạn nhân tỉnh lại, đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị Th. chuyển thêm 15 triệu đồng vào tài khoản cá nhân rồi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Huy động nhiều lực lượng truy xét nóng trong đêm

Đại tá Đào Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh được phân công trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra.

Trung tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, dù vụ án xảy ra vào buổi tối, ít nhân chứng, thông tin ban đầu nhiễu loạn nhưng bằng kinh nghiệm nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng sàng lọc, chắp nối các dữ liệu để xác định nghi phạm.

Chỉ sau khoảng một giờ, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tiến (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên).

Một tổ công tác lập tức đến nơi ở của Tiến để xác minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã trở về nhà, để lại xe máy cùng 3 chiếc iPhone nhưng không giải thích nguồn gốc rồi tiếp tục bỏ trốn.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Tiến. Ảnh: CACC.

Qua làm việc với gia đình, cơ quan công an nắm được thông tin Tiến từng có ý định sang Lào hoặc Campuchia làm việc. Nhận định nghi phạm có khả năng bỏ trốn ra nước ngoài, các tổ công tác khẩn trương rà soát các tuyến di chuyển, xác định đối tượng có thể đi theo hướng Hà Nội - Điện Biên để vượt biên.

Đến khoảng 1h ngày 22/5, khi Nguyễn Văn Tiến đang di chuyển trên xe khách từ Hà Nội đến địa bàn xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La thì bị lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an xã Vân Hồ và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La bắt giữ.

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận do ăn chơi, nợ hơn 30 triệu đồng và sắp đến hạn trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ghi nhận thành tích của các lực lượng tham gia phá án, sáng 22/5, Đại tá Đào Thế Hưng đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh biểu dương, thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Gia Sàng; đồng thời yêu cầu đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án.