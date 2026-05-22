Ngày 22/5, ông Ngô Thủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng xác nhận vụ việc xảy ra tại một cửa hàng điện thoại ở tổ 5.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 21/5, một nam thanh niên đi xe máy đến cửa hàng điện thoại của anh N.V.S., giả vờ hỏi mua điện thoại để tiếp cận bên trong.

Thời điểm này, chị N.T.Th. (SN 2002), vợ anh S., đang mang thai 7 tháng, có mặt để trông coi cửa hàng.

Trong lúc xem điện thoại, đối tượng bất ngờ rút dao kề vào cổ chị Th. khống chế nạn nhân. Sau khi uy hiếp, nam thanh niên cướp nhiều điện thoại cùng tiền mặt tại cửa hàng với tổng giá trị tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Gây án xong, đối tượng nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Hiện trường vụ cướp táo tợn ở cửa hàng điện thoại trên địa bàn Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm là N.V.T. (SN 2003, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) để phục vụ công tác điều tra.