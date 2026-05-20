Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với hai đối tượng người Trung Quốc để điều tra về hành vi cướp tài sản với số tiền chiếm đoạt lên tới 300.000 Nhân dân tệ (tương đương 1,1 tỷ đồng).

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995), cùng quốc tịch Trung Quốc.

Đối tượng Zhang Chengrong và Nie Changao (từ trái qua phải). Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị C.M.Z (SN 1998, quốc tịch Trung Quốc) về việc bị hai đối tượng người Trung Quốc chưa rõ danh tính chiếm đoạt 300.000 NDT.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Zhang Chengrong cùng Nie Changao khi đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 4/2026, các đối tượng đã sử dụng ứng dụng WeChat để kết bạn, làm quen với chị C.M.Z, sau đó dụ dỗ nạn nhân từ Trung Quốc sang Việt Nam chơi và hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí.

Ngày 2/5, chị C.M.Z nhập cảnh vào Việt Nam và được các đối tượng đón tại sân bay. Sau khi đưa nạn nhân đi ăn tối, cả hai đưa chị về nhận phòng tại một khách sạn thuộc phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Đến khoảng hơn 0h ngày 3/5, các đối tượng dùng băng dính trói nạn nhân, đe dọa và ép cung cấp mật khẩu điện thoại cũng như mật khẩu chuyển tiền qua ứng dụng WeChat.

Sau đó, chúng thực hiện hành vi chiếm đoạt 300.000 NDT từ tài khoản của chị C.M.Z.

Tiến hành khám xét, lực lượng Công an thu giữ 15 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 417.000 NDT trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.