Năm 2019, khi hình ảnh của một nữ giám thị xinh đẹp tại điểm thi THPT quốc gia ở Nghệ An xuất hiện trên mạng xã hội, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của cô: Lê Hà Phương, giảng viên ngành Báo chí - Truyền thông tại Đại học Vinh. Đằng sau vẻ đẹp rạng rỡ ấy là một câu chuyện truyền cảm hứng về một người phụ nữ không ngừng nâng cấp tiêu chuẩn của chính mình.

Hình ảnh Hà Phương làm giám khảo gây “bão mạng” một thời.

Từ học sinh giỏi quốc gia đến thủ khoa

Từ một nữ sinh chuyên Sử xuất sắc, một Á hậu tài sắc vẹn toàn, đến một giảng viên đại học tâm huyết, một MC song ngữ xuất hiện trên truyền hình và nhiều sự kiện, một nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Hoa Kỳ và giờ đây là một Chuyên gia cố vấn Nghi thức quốc tế & Phong thái sống được công nhận toàn cầu - hành trình của Lê Hà Phương không phải là chuỗi những danh hiệu mà là minh chứng sống động cho sự nỗ lực không ngừng.

Lê Hà Phương sinh năm 1988, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cô đã bộc lộ tố chất xuất sắc khi đạt giải Học sinh giỏi Quốc gia môn Lịch sử năm 2005.

Lê Hà Phương còn là MC song ngữ.

Năm 2008, cô đạt danh hiệu Hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Lê Hà Phương tiếp tục khẳng định năng lực học thuật khi trở thành Thủ khoa đầu vào Cao học của cả Học viện Báo chí và Tuyên truyền lẫn Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn năm 2012.

Bên cạnh những thành tích học thuật, Lê Hà Phương còn là một phụ nữ đa tài. Cô thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, điều này tạo nhiều cơ hội cho cô được mở rộng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế. Lê Hà Phương còn có năng khiếu với ca hát và khả năng chơi nhạc cụ tốt, từng tham gia và đạt giải thưởng tại các cuộc thi về âm nhạc, hội họa và hùng biện. Những năng lực này không chỉ giúp cô phát triển bản thân mà còn tạo ra những cầu nối kết nối với mọi người, từ đó truyền cảm hứng và tạo ảnh hưởng tích cực.

Cô từng giành Á hậu 3 tại cuộc thi Mrs Global Universe 2020.

Hơn 15 năm qua, Lê Hà Phương đã ghi dấu ấn trong nhiều vai trò khác nhau. Khán giả truyền hình nhớ đến cô trong vai trò một MC song ngữ lưu loát, duyên dáng, người kết nối những câu chuyện và cảm xúc trên sân khấu. Sinh viên lại kính trọng và yêu mến cô trong vai trò một giảng viên ngành Báo chí - Truyền thông và Quan hệ Công chúng tại các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Cô luôn được biết đến là người truyền lửa, gieo mầm tri thức bằng tất cả tâm huyết và sự tận tụy.

Năm 2019, khoảnh khắc "gây bão" mạng xã hội khi làm nhiệm vụ giám thị tại kỳ thi THPT quốc gia đã trở thành một bước ngoặt. Nhan sắc nổi bật, thanh lịch trong tà áo dài xanh của cô nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhưng điều đáng chú ý hơn là sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc nghiêm túc của cô. Lê Hà Phương chứng minh rằng nhan sắc chỉ là điểm chạm ban đầu, chính năng lực, tâm huyết và sự tận tâm mới là yếu tố giữ chân và chinh phục lòng người.

Lê Hà Phương hiện là giảng viên một trường đại học ở TP.HCM.

Bên cạnh công tác giảng dạy và dẫn chương trình, Lê Hà Phương còn gặt hái nhiều thành công trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 2018, cô đạt giải "Mrs Photo" tại cuộc thi Mrs Vietnam.

Năm 2020, Lê Hà Phương giành ngôi Á hậu 3 tại cuộc thi Mrs Global Universe diễn ra ở Singapore với sự tranh tài của hơn 30 quốc gia, cùng 2 giải phụ danh giá là Mrs. Glamour (Hoa hậu đẹp quyến rũ) và Mrs. Social Media (Hoa hậu truyền thông xã hội). Ngoài ra, cô còn đạt giải Nhất Hùng biện và Tài năng tại Hội thi Giảng viên giỏi toàn quốc năm 2020.

Là mẹ 3 con vẫn đi du học để nâng tầm kiến thức

Dù đã gặt hái rất nhiều thành công, Lê Hà Phương chưa bao giờ cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng. Những năm tháng đứng trên bục giảng, đào tạo doanh nghiệp và coaching cho các nhà lãnh đạo về nghi thức, phong thái đã thôi thúc cô đặt ra một câu hỏi lớn: "Mình đã đủ chuyên nghiệp chưa? Mình có thực sự nắm bắt được bản chất của nghi thức quốc tế không, hay chỉ đang dạy theo kinh nghiệm cá nhân?"

Nhận thức rõ những giới hạn về đào tạo chính quy trong lĩnh vực nghi thức tại Việt Nam, Lê Hà Phương đã đưa ra một quyết định táo bạo: bước ra khỏi vùng an toàn để vươn ra biển lớn. Dù mang trên vai trọng trách của một bà mẹ 3 con, một giảng viên đại học, một nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Hoa Kỳ và một CEO bận rộn, cô vẫn quyết tâm lên đường đến London - "cái nôi" của nghi thức và ngoại giao quốc tế. Sự quyết tâm này thể hiện rõ một triết lý sống: phát triển thì không có chỗ cho sự trì hoãn.

Lê Hà Phương nhận chứng chỉ tại Học viện nghi thức và ngoại giao quốc tế London (Anh).

Với đam mê, nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ, Lê Hà Phương đã chính thức trở thành Chuyên gia cố vấn Nghi thức quốc tế & Phong thái sống, sở hữu chứng nhận quốc tế có giá trị trên gần 100 quốc gia toàn cầu.

Từ năm 2021, Lê Hà Phương chính thức bước vào lĩnh vực đào tạo phong thái và nghi thức một cách chuyên nghiệp, nghiêm túc. Cô đã có cơ hội hợp tác với hơn 100 thương hiệu trong và ngoài nước, từ các tập đoàn lớn đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nhà lãnh đạo, các cá nhân khát khao phát triển bản thân, giúp họ xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và nâng cao tiêu chuẩn giao tiếp của đội ngũ nhân sự.

Lê Hà Phương cũng là một diễn giả truyền cảm hứng tại các diễn đàn, hội thảo và sự kiện doanh nghiệp, nơi cô chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và những câu chuyện truyền cảm hứng về phong thái, nghi thức và phát triển bản thân. Trong tương lai, Lê Hà Phương tiếp tục phát triển năng lực lãnh đạo và cố vấn - để từ hành trình truyền cảm hứng bước sang hành trình trực tiếp định hướng, nâng đỡ và kiến tạo thế hệ trẻ thành công, để lại di sản có giá trị cho cộng đồng.

Đỗ Lê