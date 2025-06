Đặc điểm dễ phân biệt nhất của nghề làm báo là hình ảnh những thanh niên, trung niên trên người đeo từ một đến ba bộ máy ảnh.

Họ lao vào "cuộc chơi" với tinh thần làm được những gì tốt nhất có thể, cho ra những tác phẩm ảnh báo chí chất lượng. Nhiều phóng viên chấp nhận mang vác nặng, cồng kềnh, miễn làm sao chụp được tấm ảnh ưng ý nhất. Ảnh: CLB PVA.

Tại các sự kiện lớn, nhiều người thường thấy cánh báo chí tập trung rất đông tại vị trí nào đó được ban tổ chức bố trí sẵn. Phóng viên luôn phải đến để chọn vị trí thuận lợi, hướng sự quan tâm về phía khán đài, sân khấu và chờ đợi. Ảnh: Hoàng Hà.

Phóng viên chờ nhiều giờ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Hà Nội cuối tháng 2/2019. Đây là một trong những sự kiện điển hình về việc đội ngũ báo chí rất vất vả chỉ để đổi lại chụp được một bức hình quan trọng. Ảnh: Hoàng Hà.

Ở các sự kiện ngoại giao, các phóng viên phải có mặt ở nơi quy định trước nhiều giờ để làm thủ tục an ninh soi chiếu. Hình ảnh tại sân bay Nội Bài trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2023. Ảnh: Hoàng Hà.

Được vào tác nghiệp tại các sự kiện lớn, nhỏ của đất nước - theo các tay máy - đây là công việc yêu thích nhất, nhưng ngoài nhiệm vụ này họ còn phải làm nhiều đề tài ở một số lĩnh vực khác. Hình ảnh các phóng viên nghị trường tại thời điểm bên lề kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Hoàng Hà.

Ăn no, vác nặng, chạy đón đầu chủ thể cần chụp là từ khóa chính khi nói về "lực lượng" phóng viên ảnh. Hình ảnh các tay máy Mạnh Quân, Minh Hoàng tại sự kiện lễ truy điệu và đưa tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 7/2024. Ảnh: CLB PVA.

Lăn lê, vạ vật cũng là nét nhận diện ra đội ngũ phóng viên. Bậc thềm, gốc cây hay bất cứ đâu cũng có thể trở thành chỗ ngồi của nhà báo để biên tập, truyền tin, ảnh về tòa soạn. Ảnh: Hoàng Hà.

Lội bùn đi bộ hàng chục km để vào hiện trường vụ việc mỗi khi mưa lũ ở các tỉnh miền núi phía bắc đã là chuyện hàng năm các nhà báo làm ở lĩnh vực thời sự, xã hội. Trong ảnh phóng viên Tuấn Huy lội bùn tác nghiệp tại bản Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (Hà Giang) những ngày tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở (29/9/2024) làm 5 người chết và mất tích. Ảnh: CLB PVA.

Phóng viên Việt Hùng tác nghiệp tại Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu tháng 6/2018. Anh chia sẻ, khi đó, một vụ sạt lở đất dài hàng trăm mét đã diễn ra dọc suối Huổi Em khiến 25 người chết và mất tích. Hùng đi bộ khoảng 4km, băng qua rừng đến hiện trường. Vừa vào đến nơi nam phóng viên đã gặp cảnh người dân khiêng một thi thể vừa được tìm thấy ra ngoài. Hùng lập tức lao vào chụp ảnh, sau đó bị mắc kẹt trong bùn và phải nhờ người dân địa phương trợ giúp. Ảnh: Phạm Trường.

Hình ảnh phóng viên Tuấn Anh lội nước lũ sông Cà Lồ tràn vào khu dân cư ngày 11/9/2024 tại địa bàn xã Tráng Việt, huyện Mê Linh trong đợt lụt do ảnh hưởng bởi bão Yagi. Ảnh: Lam Thanh.

Phóng viên Toàn Vũ trong quá trình lội nước tác nghiệp lỡ giẫm vào một mảnh sành rồi bị thương trong đợt ngập ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Anh đã phải nhờ đồng nghiệp cõng ra khỏi khu vực ngập, vào nhà dân nhờ sự giúp đỡ. Ảnh: CLB PVA.

Phóng viên Hữu Khoa di chuyển vào vùng bị cô lập do mưa lũ ở TP Thái Nguyên hồi tháng 9/2024, do ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Sau đó anh dầm mình dưới nước ghi nhận cảnh các chiến sĩ công an gặt lúa chạy lũ giúp người dân ở địa phương này. Ảnh: HKCC.

Do ảnh hưởng của mưa lớn nên mực nước sông Hoàng Long dâng cao, nhiều ngôi nhà tại khu vực làng Kênh Gà, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình bị ngập nặng, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, mất điện, mất nước. Trong ảnh, hai phóng viên Phan Tuấn Anh (bên trái) và Minh Đức di chuyển bằng thuyền vào sâu trong các làng để tác nghiệp, tháng 9/2024. Ảnh: AD.

Ở nhiều vụ việc khác, các phóng viên phải lội bùn ngập trên 20cm, đi lại khó khăn, thậm chí chấp nhận mất cả giầy, dép để săn được khoảnh khắc ưng ý. Ảnh: Hoàng Anh.

Nhà báo Lê Quang Trung thuê xe máy đi sâu vào một ngôi làng bị cô lập giữa biển nước tại Hà Tĩnh sau mưa bão (tháng 10/2010) nhưng xung quanh anh không còn nhìn thấy lối đi. Ảnh: Hoàng Hà.

Một công việc khác tốn kém thời gian là các phóng viên phải đi săn ảnh ở thể loại khó chụp, không tiếp cận được sát hiện trường. Khi đó, các tay máy phải dành nhiều thời gian ngày này qua ngày khác, bám trụ ở một vị trí (hoặc vài vị trí khi cần thay đổi). Thiết bị mang theo rất lỉnh kỉnh với ống kính siêu tele, thang để trèo cao... Một trong những tình huống đó là cảnh "paparazzi" chụp ảnh dàn máy bay quân sự của Mỹ hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước dịp sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu năm 2019. Ảnh: CLB PVA.

Nói đến tác nghiệp của các nhà báo không thể không nhắc lại những năm tháng chống đại dịch Covid-19. Nhiều phóng viên phụ trách các mảng thời sự, y tế, giáo dục... vẫn phải lao vào tuyến đầu “đồng hành” cùng các y bác sĩ, cán bộ y tế, các tình nguyện viên. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Ba phóng viên Mạnh Quân, Giang Huy và Việt Linh mệt lả sau khi tác nghiệp đại dịch Covid-19 hoành hành Bắc Giang hồi tháng 6/2021. Ảnh: CLB PVA.

Đối mặt với mưa gió hàng ngày cũng là điều quen thuộc đối với đội ngũ phóng viên ảnh. Tại sự kiện mít tinh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ hôm 7/5/2024, các tay máy phải tìm cách che chắn khi mỗi bộ máy ảnh trên tay có giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Nam Nguyễn.

Ngoài tác nghiệp sự kiện, các phóng viên ảnh còn tham gia đưa tin, chụp ảnh về các lĩnh vực khác như kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao... Ảnh: Hoàng Hà.

Trong ảnh, hai phóng viên đang trèo lên ô tô tải để ghi nhận tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam tại một nhà máy ở Hải Phòng trong điều kiện thời tiết 36 độ C. Ảnh: Tuấn Anh.

Phóng viên VietNamNet đưa tin tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trong giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị thông xe. Ảnh: Quốc Tuấn.