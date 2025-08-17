Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), sự kiện tuyên truyền ngoài trời diễn ra tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) với các hoạt động hướng dẫn người dân trải nghiệm bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, PCCC và CNCH; xử lý tình huống trong không gian thực tế ảo; tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng và cách phòng, chống tội phạm.

Khu vực trải nghiệm PCCC và CNCH hộ cạnh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thu hút nhiều người dân trải nghiệm.

Phần trải nghiệm thực hành PCCC bằng các loại bình chữa cháy thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Các chiến sĩ cứu hỏa có mặt tại đây hướng dẫn khách cách dập tắt đám cháy bằng bình cứu hỏa.

Tại đây có điểm nhấn là khu thử thách thể lực, thực hành thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Hoạt động được xây dựng như một trò chơi, thu hút đông đảo các em nhỏ quan tâm. Đây là những nội dung có tính thực tiễn cao khi xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát PCCC giới thiệu về các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại.

Người dân tham gia trải nghiệm các tình huống giả định lừa đảo qua mạng tại trạm trưng bày của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Hào hứng với "Trải nghiệm cuộc gọi lừa đảo", nghe thử các trường hợp bị kẻ gian gọi lừa đảo, những chiêu trò mà tội phạm thường sử dụng, anh Quang (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng việc trực tiếp đối mặt với các tình huống giả định giúp người dân rút ra kinh nghiệm để bảo vệ bản thân tốt hơn.

Các kịch bản lừa đảo được tái hiện chân thực giúp người tham gia có trải nghiệm và cách ứng phó để bảo vệ bản thân và cảnh báo cho người thân, bạn bè.

Ngoài ra, người dân còn được trải nghiệm xử lý tình huống trong không gian thực tế ảo, lái ô tô trong điều kiện thời tiết xấu,...

Người dân xem phim tài liệu về truyền thống hào hùng của lực lượng Công an nhân dân tại phòng phim trên phố đi bộ.

Chương trình diễn ra từ ngày 16-19/8, trong khung giờ 8h30 đến 22h hằng ngày, hứa hẹn mang đến cho người dân Thủ đô nhiều trải nghiệm mới mẻ, đồng thời giúp cộng đồng thêm gần gũi, gắn bó với người chiến sĩ Công an nhân dân.