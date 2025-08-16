Sáng nay, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và một số bộ, ngành đến thăm, động viên và kiểm tra các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngoại thành Hà Nội mưa từ sáng sớm và liên tục nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến buổi kiểm tra, bầu không khí tại thao trường vẫn rất hào hùng với những bước đi đều, oai phong, đầy tự hào của cán bộ, chiến sĩ.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên đội hình diễu binh trên biển tại Cam Ranh hợp luyện cùng với các lực lượng vũ trang tại điểm cầu Hà Nội.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng qua các giai đoạn luyện tập, huấn luyện, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa, nắng thất thường nhưng luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đi đầu đội hình diễu binh, diễu hành là khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc

Xe chỉ huy và xe tổ Quân kỳ toàn quân. Quân đội tham gia 27 khối đi, 11 khối đứng. Ngoài các quân binh chủng diễu binh trên mặt đất, Quân đội còn có khối xe tăng, tàu ngầm, tàu mặt nước của hải quân diễu binh.

Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện 3 lần, trên cơ sở rút kinh nghiệm luyện tập hằng ngày, hằng tuần, các khối cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình diễu binh, diễu hành.

Thời tiết mưa lớn như hôm nay cũng góp phần rèn luyện thể lực và sức khỏe, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, giữ vững khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và danh dự của người lính.

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam. Quân đội có 7 khối nữ gồm Quân nhạc, Gìn giữ hòa bình, Sĩ quan thông tin, Sĩ quan quân y, Chiến sĩ biệt động, Dân quân các dân tộc Việt Nam và Du kích miền Nam

Khối sĩ quan Biên phòng

Khối Tác chiến điện tử

Khối nữ sĩ quan Quân y. Đội hình được trang bị súng ở tư thế treo, động tác bước chân, đánh mặt chào được duy trì ổn định suốt đường duyệt

Khối nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Các chiến sĩ có chiều cao lý tưởng, đặc biệt tổ quân kỳ và khối trưởng cần có quân dung tươi tỉnh, tác phong, yếu lĩnh tốt

Khối chiến sĩ Phòng hóa

Khối chiến sĩ Đặc công - lực lượng chuyên làm "công tác đặc biệt", luồn sâu đánh hiểm trong lòng địch

Khối nữ chiến sĩ Biệt động - đại diện cho lực lượng bí mật được gây dựng, phát triển ngay trong lòng địch

Khối sĩ quan Lục quân. Các khối có 10 hàng ngang, 16 hàng dọc, khối trưởng và tổ quân kỳ

Khối sĩ quan Cảnh sát biển

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp - lực lượng đột kích quan trọng của lục quân Việt Nam với truyền thống "đã ra quân là đánh thắng"

Khối chiến sĩ Pháo binh

Khối nữ Du kích miền Nam

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông - một trong hai khối nữ của Bộ Công an góp mặt trong lễ diễu binh

Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động