Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Quân đội và Công an cùng dàn khí tài hùng hậu hợp luyện diễu binh bất chấp mưa to.
Sáng nay, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và một số bộ, ngành đến thăm, động viên và kiểm tra các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ngoại thành Hà Nội mưa từ sáng sớm và liên tục nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến buổi kiểm tra, bầu không khí tại thao trường vẫn rất hào hùng với những bước đi đều, oai phong, đầy tự hào của cán bộ, chiến sĩ.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên đội hình diễu binh trên biển tại Cam Ranh hợp luyện cùng với các lực lượng vũ trang tại điểm cầu Hà Nội.
Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng qua các giai đoạn luyện tập, huấn luyện, mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa, nắng thất thường nhưng luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đã chủ trì kiểm tra tổng hợp luyện 3 lần, trên cơ sở rút kinh nghiệm luyện tập hằng ngày, hằng tuần, các khối cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình diễu binh, diễu hành.
Thời tiết mưa lớn như hôm nay cũng góp phần rèn luyện thể lực và sức khỏe, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, giữ vững khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và danh dự của người lính.