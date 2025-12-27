Shark Thủy phải chịu trách nhiệm hơn 7.677 tỷ đồng

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, bị VKSND Tối cao truy tố về các tội Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, ông Thủy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của 10.063 bị hại, với tổng dư nợ hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng đến nay mới khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.

Truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can về nhiều tội danh. Ảnh: AD

Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2015-2023, dù Egroup chỉ có vốn điều lệ 32 tỷ đồng, tương ứng 3,2 triệu cổ phần, nhưng ông Thủy đã chỉ đạo chuyển nhượng hơn 209 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư thông qua 26.354 hợp đồng, thu về hơn 7.765 tỷ đồng.

Trong đó, 3,2 triệu cổ phần hợp pháp theo vốn điều lệ được chuyển nhượng cho 60 nhà đầu tư, hiện còn dư nợ gốc hơn 87 tỷ đồng. Phần lớn còn lại là hơn 206 triệu cổ phần vượt vốn điều lệ, được bán cho 10.063 nhà đầu tư với dư nợ gốc hơn 7.677 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy nổi lên từ Shark Tank Việt Nam trong 3 mùa đầu tiên.

Shark Bình bị khởi tố liên quan tới tiền ảo

Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số đồng phạm để điều tra các hành vi liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo cáo buộc ban đầu, dù dự án được quảng bá và kêu gọi đầu tư rầm rộ, nhưng thực tế không được triển khai rõ ràng, thiếu cơ sở pháp lý và hoạt động minh bạch.

Ông Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông Công ty NextTech đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư vào AntEx để huy động vốn. Sau đó, dòng tiền của nhà đầu tư được chuyển và rút qua nhiều sàn giao dịch ảo và các tài khoản VND khác nhau, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện NextTech - doanh nghiệp do ông Bình và các cổ đông nắm giữ - đã đóng cửa và ngừng hoạt động, với ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị mất tiền.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung tội danh Trốn thuế đối với ông Nguyễn Hòa Bình.

Shark Bình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3 từ năm 2019, là một trong những "cá mập" tích cực giải ngân nhất trên truyền hình.

Shark Tam vướng vòng tố tụng hình sự

VKSND TPHCM trước đó đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (45 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo, về hai tội danh Buôn lậu và Trốn thuế.

Theo cáo trạng, Asanzo được đăng ký hoạt động lần đầu vào tháng 10/2016, do ông Tam làm Giám đốc và đại diện pháp luật. Năm 2017, ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động doanh nghiệp.

Giai đoạn 2016-2019, Asanzo nổi lên như một hiện tượng trên thị trường điện tử Việt Nam với các dòng tivi giá siêu rẻ, thấp hơn 30-40% so với nhiều sản phẩm cùng loại. Nhờ chiến lược này, Asanzo nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nông thôn, nơi đóng góp tới 70% doanh số bán hàng.

Ông Phạm Văn Tam. Ảnh: STVN

Theo số liệu doanh nghiệp cung cấp, năm 2017 Asanzo bán ra khoảng 710.000 chiếc tivi, đạt doanh thu hơn 4.600 tỷ đồng, riêng mảng tivi mang về khoảng 4.200 tỷ đồng, đưa Asanzo vươn lên đứng sau các thương hiệu lớn như Samsung, LG và Sony về thị phần tại thị trường Việt Nam.

Asanzo và ông Phạm Văn Tam cũng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Cuối năm 2019, doanh nghiệp này bị phản ánh quảng bá không đúng sự thật về việc sở hữu “công nghệ Nhật Bản”. Cơ quan chức năng sau đó xác định Asanzo chủ yếu nhập linh kiện từ các doanh nghiệp trong nước, mà nguồn gốc ban đầu phần lớn từ Trung Quốc, rồi lắp ráp thủ công, không đúng như nội dung quảng cáo.

Ông Phạm Văn Tam từng được công bố là "cá mập" của Shark Tank Việt Nam mùa 3 (năm 2019), nhưng sau đó đã bị rút tên và không tham gia ghi hình/phát sóng chính thức.

Shark Khải và bê bối Made in Vietnam

Ông Hoàng Khải (Shark Khải), Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk, từng được giới thiệu là một trong những nhà đầu tư khách mời của Shark Tank Việt Nam mùa 1.

Ngay từ khi xuất hiện, ông gây ấn tượng mạnh với công chúng bằng những phát ngôn mang đậm triết lý kinh doanh, nhấn mạnh sự trung thực và đạo đức nghề nghiệp. Những câu nói như “Tôi kinh doanh với một tấm lòng trung thực” hay “Không nên vì mục tiêu ngắn hạn mà đánh mất mục tiêu dài hạn” từng được xem là kim chỉ nam cho hình ảnh doanh nhân mà ông xây dựng.

Ông Hoàng Khải. Ảnh: STVN

Không lâu sau đó, hình ảnh và triết lý kinh doanh mà Shark Khải theo đuổi đã sụp đổ khi ông vướng vào vụ bê bối liên quan đến nguồn gốc xuất xứ sản phẩm lụa mang thương hiệu Khaisilk.

Sự việc nhanh chóng gây chấn động dư luận, bởi thương hiệu Khaisilk từ lâu được quảng bá là biểu tượng của lụa tơ tằm Việt Nam cao cấp. Trước áp lực từ công chúng và truyền thông, ngày 25/10/2017, ông Hoàng Khải chính thức thừa nhận đã bán sản phẩm lụa có xuất xứ từ Trung Quốc và gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.

Sau quá trình kiểm tra, Bộ Công Thương kết luận có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, bao gồm buôn bán hàng giả về chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, quản lý thuế và hóa đơn, đồng thời cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho người tiêu dùng. Hồ sơ vụ việc sau đó đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.