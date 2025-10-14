Sắp công bố vụ án liên quan Shark Bình

Chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội công bố thông tin về vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình, 44 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Trước đó chiều 6/10, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn trình báo của một cá nhân cho biết đã đầu tư khoảng 2.000 USD vào dự án AntEx. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh các dấu hiệu vi phạm, đồng thời kêu gọi người dân nếu có thông tin, chứng cứ liên quan, hãy trình báo để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Năm 2001, Shark Bình - ông Nguyễn Hòa Bình - thành lập CTCP Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft). Ban đầu, PeaceSoft hoạt động như một công ty gia công phần mềm (outsourcing), phục vụ khách hàng quốc tế với nguồn lực hạn chế.

Đến năm 2003, công ty nhận được khoản đầu tư từ quỹ IDG Ventures, đánh dấu bước ngoặt đầu tiên. PeaceSoft nhanh chóng ra mắt Chodientu.vn - một trong những nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Tuy nhiên, khi các “ông lớn” quốc tế như Lazada, Shopee xuất hiện và eBay rút khỏi thị trường Việt Nam, Chodientu.vn dần mất lợi thế cạnh tranh, buộc PeaceSoft phải tìm hướng đi mới.

Năm 2013, PeaceSoft được tái cấu trúc cùng các công ty thành viên để thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.

Đến năm 2020, vốn điều lệ của NextTech tăng vọt lên 500 tỷ đồng, với ông Bình nắm giữ 70% cổ phần (tương đương 350 tỷ đồng). Đến tháng 10/2023, vốn điều lệ công ty giảm còn hơn 4,2 tỷ đồng.

Dưới sự dẫn dắt của Shark Bình, thay vì dồn toàn bộ nguồn lực vào một lĩnh vực duy nhất, NextTech thể hiện chiến lược xây dựng hệ sinh thái công nghệ đa ngành, lấy Fintech làm nền tảng tài chính vững chắc để tiếp tục đầu tư, thử nghiệm và duy trì các dịch vụ khác trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường công nghệ Việt Nam.

NextTech Group hiện có hệ sinh thái hơn 20 công ty thành viên hoạt động trong các mảng: fintech, logistics, thương mại điện tử, dịch vụ công nghệ. Một số thương hiệu nổi bật như Ngân Lượng, Vimo, mPoS, FastGo, Boxme, NextPay…

Shark Bình đang là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech. Ảnh: FBNV

Hệ sinh thái của NextTech

Trong số các lĩnh vực hoạt động, công nghệ tài chính (fintech) là trụ cột giúp NextTech duy trì sức sống và tạo lợi nhuận ổn định nhất.

Nổi bật nhất là Cổng thanh toán Ngân Lượng (Nganluong.vn) - được ví như “gà đẻ trứng vàng” của tập đoàn. Thành lập ngày 10/9/2012 với vốn điều lệ ban đầu 52,7 tỷ đồng, Ngân Lượng từng nhiều lần tăng vốn, có giai đoạn đạt gần 370 tỷ đồng. Dù đến tháng 1/2024, vốn điều lệ giảm trở lại 52,7 tỷ đồng, đây vẫn là nền tảng thanh toán trung gian phổ biến, đóng vai trò xương sống trong hệ sinh thái NextTech.

Ngoài Ngân Lượng, tập đoàn còn phát triển các sản phẩm và công ty thành viên khác như: Vimo - ví điện tử liên kết ngân hàng; AlePay - nền tảng thanh toán trực tuyến; mPOS và NextPay - giải pháp thanh toán di động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ở mảng thương mại điện tử, Shark Bình rót vốn vào nhiều startup tiềm năng như Bot Bán Hàng, CNV Loyalty, Coolmate, Ladipage, Myspa - những nền tảng hỗ trợ bán hàng và quản trị thương hiệu trực tuyến.

Trong logistics điện tử, NextTech phát triển các thương hiệu như Boxme, HeyU và FastGo, nhằm tạo chuỗi giá trị khép kín từ giao dịch đến giao hàng. Trong đó, Boxme được xem là đơn vị tiêu biểu còn duy trì hoạt động ổn định, cung cấp giải pháp kho vận và hoàn tất đơn hàng cho hàng nghìn shop online trong và ngoài nước.

Còn trong lĩnh vực giáo dục-– xã hội, tập đoàn đầu tư vào TopCV, Schola, Tick.com, hướng tới hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo trực tuyến và phát triển cộng đồng nhân lực trẻ.

Trong quá trình phát triển, NextTech trải qua nhiều thăng trầm. Nhiều dự án đã dừng hoạt động hoặc biến mất khỏi thị trường như Shipchung.vn, Weshop, Chodientu.vn, hay hoạt động cầm chừng như FastGo.

Một số công ty từng do ông Bình làm đại diện pháp luật như Taxially, WeShip, Shipchung, 12Trip cũng đã giải thể sau một thời gian ngắn.