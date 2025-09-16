Khoảnh khắc “Big Moment” chào tân sinh viên

Lá cờ khổng lồ phủ sắc cam mang tinh thần tuổi trẻ, nhiệt huyết của sinh viên FPT Polytechnic

Ngay từ những phút đầu, cả không gian đã bùng nổ cảm xúc khi hàng trăm sinh viên và giảng viên cùng diễu hành qua sân khấu, chuyền tay lá cờ khổng lồ trong tiếng hò reo vang dội. Đặc biệt, màn biểu diễn Vovinam đầy khí thế kết hợp với bài rap “Fpoly trong tôi” đã khiến cả khán đài “bùng nổ”, mang đến niềm tự hào và tinh thần máu lửa của thế hệ sinh viên mới.

Nghi thức trang trọng chào đón tân sinh viên đến từ giảng viên và lãnh đạo nhà trường

Ánh đèn sân khấu hạ xuống, các giảng viên và lãnh đạo bước ra, cúi đầu trong nghi thức trang trọng. Hình ảnh ấy như đóng băng khoảnh khắc, khiến cả biển người im phăng phắc. Rồi tiếng vỗ tay, tiếng hò reo bùng lên như sóng vỡ, biến nghi thức trở thành “big moment” - một kỷ niệm mà bất kỳ tân sinh viên nào cũng sẽ mang theo suốt quãng đời học tập tại FPT Polytechnic.

Dàn nghệ sĩ mãn nhãn làm bùng nổ sân khấu

Ban nhạc Chillies mở màn trong tiếng reo hò đầy phấn khích. Âm nhạc của Chillies lúc dập dìu, lúc da diết đưa khán giả đi từ một Đại Lộ Mặt Trời rực rỡ đến Vùng Ký Ức đầy hoài niệm. Khi giai điệu của Mascara và Và Thế Là Hết vang lên, hàng nghìn cánh tay giơ cao, đèn flash lấp lánh như một bầu trời sao nhân tạo, biến sân khấu thành một thước phim điện ảnh sống động.

Không khí trở nên cuồng nhiệt hơn khi OgeNus xuất hiện với phong thái tự tin, điển trai. Anh chinh phục khán giả qua Không Yêu Đến Thế Đâu, Đa Nghi, Nàng, khoe trọn chất giọng rap melody trứ danh cùng kỹ năng làm chủ sân khấu mượt mà.

Cả sân khấu như nổ tung khi Rhyder xuất hiện. Tiếng hò reo dậy sóng từ hàng nghìn sinh viên biến khoảnh khắc ấy thành tâm điểm của đêm diễn. Mỗi cú drop beat, mỗi câu rap của chàng rapper đều khiến khán đài bùng nổ, kéo cả “biển người” vào một bữa tiệc âm nhạc thực thụ.

Rhyder xuất hiện như “chàng hoàng tử hiphop” trong đêm diễn Happy Bee 15

Khi giai điệu Dân Chơi Sao Phải Khóc, Chịu Cách Mình Nói Thua vang lên, cả khuôn viên như chấn động. Từng câu hát vừa cất lên đã được hàng nghìn giọng hát trẻ hòa theo, biến sân khấu thành một “dàn đồng ca” khổng lồ - đây cũng chính là sức hút của nghệ sĩ sở hữu loạt hit triệu view.

Khi ánh đèn chiếu sáng, Hòa Minzy bước ra với nụ cười tỏa nắng, mang vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa tự tin khiến khán giả như được “sạc đầy năng lượng”. Có lúc Hoà Minzy được dancer đưa lên cao giữa sân khấu như một “nữ thần” đầy kiêu hãnh, kéo theo tiếng hò reo không dứt từ khán giả.

Hoà Minzy với vibe trong sáng như “nàng thơ” cùng giọng ca ngọt ngào bừng sáng tại sân khấu Happy Bee 15

Giọng ca của Hòa Minzy lần lượt đưa mọi người đi qua những bản hit quen thuộc – Rời Bỏ đầy da diết, Bật Tình Yêu Lên rộn ràng, Ăn Gì Đây đáng yêu, và ca khúc Phải ngoan mới được em thích vô cùng nhí nhảnh, sôi động. Đỉnh điểm là Bắc Bling khi Hoà Minzy kéo hai sinh viên cùng hát, sân khấu và khán giả như xoá nhòa khoảng cách, tất cả hòa thành một lễ hội rực rỡ.

Khép lại đại tiệc, DJ Vinjaz - cái tên đưa EDM Việt Nam vươn tầm thế giới với hàng loạt dấu ấn nổi bật, “chốt hạ” bằng những cú drop điện tử đỉnh cao. Âm thanh EDM vang dội, ánh đèn led “nhảy múa” khắp khán đài, hàng nghìn cánh tay giơ cao nhảy theo nhịp bass. Đêm diễn kết thúc trong những tiếng hò reo không dứt - một cái kết bùng nổ, đúng chất của Happy Bee.

Happy Bee là “món ăn tinh thần” không thể thiếu mỗi mùa chào tân sinh viên, được đầu tư công phu và đã trở thành “dấu ấn văn hóa đặc trưng” của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.

Tại TP.HCM, gần 10.000 sinh viên đã cháy hết mình trong biển âm thanh - ánh sáng, cùng nhau hát, nhảy và reo hò, biến đêm nhạc thành cột mốc mở đầu cho hành trình tuổi trẻ. Đó không chỉ là một buổi concert, mà là khoảnh khắc để mỗi tân sinh viên FPT Polytechnic chính thức viết nên những trang đầu tiên trong quãng đời sinh viên của mình.

Sau đêm bùng nổ tại Cần Thơ (9/9), Đà Nẵng (11/9) và TP.HCM (14/9), hành trình Happy Bee 15 sẽ tiếp tục “đốt cháy” Hà Nội vào ngày 18/9 với nhiều tên tuổi ấn tượng như Sơn Tùng M-TP, (S)TRONG Trọng Hiếu, Rhyder, Ngô Lan Hương, Minh Tốc & Lam, Vũ Phụng Tiên... hứa hẹn đem đến một đại tiệc cảm xúc hơn nữa.

Bích Đào