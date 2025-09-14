Theo thống kê của Đại học Kinh tế Quốc dân, năm nay, trong số 8.858 sinh viên chính quy nhập học, có khoảng 80% đã đạt chuẩn đầu ra về tiếng Anh. Hiện chuẩn đầu ra của trường này là 6.5 IELTS với các chương trình tiên tiến, 6.0 với chương trình chất lượng cao, định hướng ứng dụng, 5.5 với chương trình chính quy chuẩn.

TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý đào tạo cho biết đây là năm có tỷ lệ tân sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cao nhất từ trước đến nay ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

“Nếu như cách đây 5 năm, mỗi khóa chỉ có khoảng 200-300 sinh viên sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thì nay con số này đã lên tới gần 7.000. Đáng chú ý, 96% số sinh viên này có IELTS từ 6.0 trở lên và hơn 80% đạt từ 6.5 trở lên”, ông Đức nói.

Với nền tảng ngoại ngữ như vậy, theo ông Đức, sinh viên sẽ có lợi thế lớn khi tiếp cận nguồn tài liệu quốc tế, sẵn sàng học tập trong môi trường toàn cầu và thuận lợi để du học hoặc tham gia thị trường lao động có tính chất quốc tế sau khi ra trường.

“Điều đó còn cho thấy thế hệ sinh viên mới rất tài năng, có đủ năng lực cốt lõi và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, nơi các em sẽ trở thành những công dân toàn cầu”, ông nhấn mạnh.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NEU

Dù vậy, việc sinh viên ngày càng giỏi tiếng Anh cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho đội ngũ giảng viên. Ông Đức thừa nhận đây là một “áp lực” với thầy cô nhà trường, dẫu lực lượng giảng viên cũng đều được đào tạo bài bản, trong đó có không ít thầy cô từng học tập tại các trường đại học danh tiếng nước ngoài.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này, thể hiện ở Đề án phát triển tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai”, ông nói. Đề án này đã đưa ra lộ trình rõ ràng trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ thực chất cho cả giảng viên và viên chức ở tất cả các bộ phận. Mục tiêu của nhà trường là ngoài tiếng Việt có thể đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ được sử dụng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ngay trong các hoạt động chuyên môn hàng ngày.

Ông Đức cũng nhấn mạnh, ngoại ngữ chỉ là phương tiện và không thể thay thế được cho kiến thức chuyên ngành cùng các năng lực cốt lõi khác. Do đó khi vào trường, dù sinh viên có thuận lợi về tiếng Anh nhưng cũng không nên chủ quan, vì có nền tảng tiếng Anh tốt không đồng nghĩa thành thạo tiếng Anh chuyên ngành.

“Thầy cô có thể chưa phải người giỏi nhất theo chuẩn tiếng Anh quốc tế nhưng sẽ là những chuyên gia trong lĩnh vực và có khả năng kết hợp chuyên môn với tiếng Anh để giảng dạy, truyền đạt cho sinh viên”, ông Đức nói.

Chia sẻ với các tân sinh viên trong lễ khai giảng năm học mới, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhắn nhủ rằng, dẫu 80% sinh viên đã đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, các em vẫn cần tiếp tục trau dồi tiếng Anh, bên cạnh kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng số, kỹ năng giao tiếp để trở thành công dân toàn cầu. Ngoài ra, theo ông, các em cũng cần học tập chủ động và sáng tạo, biết tích lũy cả kiến thức nền tảng và hiện đại; rèn luyện để trở thành con người có tư duy độc lập, có khả năng phân tích, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.