Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội vừa thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn trình độ đại học chính quy năm 2025 với 40 chỉ tiêu.

Cụ thể, đối tượng tuyển sinh là những sinh viên trúng tuyển đại học chính quy năm 2025, có điểm thi môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 6,25 trở lên và đã nhập học vào 3 ngành/chương trình đào tạo của trường gồm: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông.

Hình thức xét tuyển theo điểm trúng tuyển đầu vào đại học chính quy năm 2025 của sinh viên từ cao xuống thấp, đến khi đủ chỉ tiêu.

Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 5/9 đến ngày 20/9. Sinh viên nộp đăng ký theo mẫu cho Cố vấn học tập tổng hợp để chuyển về Phòng Tổng hợp của Trường Điện - Điện tử. Nhà trường sẽ xét tuyển và thông báo kết quả vào ngày 22/9.

Nếu không trúng tuyển chương trình Vi mạch bán dẫn, tân sinh viên tiếp tục học tập bình thường tại ngành mà các em đã trúng tuyển và nhập học ban đầu.

Chương trình Vi mạch bán dẫn tại Đại học Công nghiệp Hà Nội được đào tạo trong 4 năm, theo hình thức chính quy. Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính kèm theo kết quả học tập chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Năm 2025, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh 7.990 chỉ tiêu cho 62 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển. Điểm chuẩn dao động từ 18 đến 26,27; cao nhất là ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.