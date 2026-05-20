Chiều 20/5 tại TPHCM, họp báo công bố phát sóng Super 10 - Siêu tài năng nhí mùa 5 diễn ra với sự góp mặt của ban giám khảo, MC và dàn khách mời.

Mùa 5 mang loạt điểm mới đáng chú ý. Nổi bật nhất là sự trở lại của các "siêu nhí" từ 4 mùa trước - nhiều em sau khi tham gia chương trình gặt hái nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế. Phần Phòng siêu nhí được nâng cấp với MC riêng là diễn viên Hữu Đằng, đảm nhận vai trò kết nối và lắng nghe phụ huynh trong suốt hành trình con em dự thi. Chương trình gồm 15 tập, mỗi tập giới thiệu 3 tài năng nhí; sau 10 tập, 10 gương mặt ấn tượng nhất bước vào vòng bán kết.

Giám khảo cố định mới của mùa 5 là diễn viên Võ Tấn Phát. Tại họp báo, anh thừa nhận ban đầu từ chối vì trùng lịch cine tour phát hành 2 bộ phim, dự kiến bấm máy vào tháng 4. Sau khi phía sản xuất linh hoạt dời lịch quay các tập đầu sang tháng 5, cả hai bên mới tìm được tiếng nói chung.

Khi được hỏi về áp lực bị so sánh với những người từng đảm nhiệm vị trí MC như Trấn Thành - Đại Nghĩa, Võ Tấn Phát không né tránh nhưng cũng không lo lắng. Theo anh, so sánh là tất yếu trong bất kỳ lĩnh vực nào và đó chính là điều thúc đẩy sự phát triển. Áp lực thực sự của anh làm sao để cả khán giả mới lẫn khán giả ruột của chương trình đều đón nhận được màu sắc và năng lượng mới mình mang đến.

Điều khiến anh thực sự bất ngờ khi ngồi vào ghế giám khảo là trình độ của các thí sinh. Võ Tấn Phát đến với chương trình không phải để phán xét mà là để tiếp thêm lửa và giúp các em tự tin.

Về mối quan hệ với Hari Won, Võ Tấn Phát nhận xét: "Vốn tiếng Việt của chị Hari bây giờ lên hàng cao cấp rồi, quăng miếng nào là mắc cười miếng đó - rất tự nhiên".

Giám khảo Hari Won cởi mở so sánh 3 người từng ngồi cạnh mình. Với chồng - MC Trấn Thành, người đồng hành 3 mùa đầu - cô thoải mái nhất bởi anh hiểu "thế giới riêng" và ngôn ngữ riêng của Hari Won, luôn kéo câu chuyện về đúng hướng. Đến mùa làm việc với Đại Nghĩa, cô phải tự kiềm chế vì "sợ hỗn" với đàn anh nên khán giả thấy Hari Won rất ngoan hiền. Mùa này gặp Võ Tấn Phát, cô "chơi tới luôn" vì anh nhỏ tuổi hơn và hợp chương trình từ khi là khách mời.

Trước câu hỏi liệu cô có "làm thay" chồng việc chi tiền hỗ trợ các bé có hoàn cảnh khó khăn trong các mùa trước - Hari Won thẳng thắn: "Tiền lương của anh ấy và Hari một trời một vực, không thể làm như anh ấy được". Cô nói rõ tiền thù lao quan trọng, song điều quan trọng hơn với cô là cảm xúc nên "chỉ cần chạm đúng trái tim".

Khi được hỏi thêm: "Trước khi chi tiền có hỏi ý kiến chồng?", Hari Won cười đáp: "Tiền bạc không liên quan gì hết. Tôi chi bao nhiêu là việc của tôi, chồng không nói gì được nhưng chồng chi cái gì tôi nói được. Câu chuyện của các gia đình hạnh phúc là vậy đó".

Hari Won thú nhận ngay tập đầu đã bật khóc khi nhìn thấy các bé từ những mùa trước. Ngay sau đó, cô nhắn tin cho chồng: "Các con lớn hết rồi".

Hari Won cũng nhấn mạnh Super 10 - Siêu tài năng nhí không đơn thuần là giải trí. Cô mong Việt Nam có nhiều chương trình dành cho trẻ em hơn để mỗi mùa hè các em có lý do buông điện thoại xuống và học hỏi được điều gì đó.

Chương trình lên sóng HTV7 lúc 20h thứ 7 hàng tuần từ ngày 30/5/2026.

