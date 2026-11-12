Đội trưởng Harry Kane sẽ vượt Peter Shilton với lần 126 khoác áo tuyển Anh trong trận gặp Croatia. Anh muốn tiếp tục nâng cao kỷ lục để các cầu thủ trẻ theo đuổi.

Harry Kane cho biết anh vẫn cảm thấy áp lực phải chứng minh giá trị của mình, ngay cả khi chuẩn bị trở thành cầu thủ khoác áo tuyển Anh nhiều nhất lịch sử. Anh cũng bày tỏ quyết tâm thiết lập những kỷ lục có thể đứng vững trong nhiều năm.

Đội trưởng tuyển Anh sẽ có lần ra sân thứ 126 trong trận gặp Croatia tại Wembley ở UEFA Nations League, lúc 2h45 ngày 13/11 (giờ Hà Nội), qua đó vượt Peter Shilton trên bảng thống kê mọi thời đại.

Đêm nay, Kane sẽ thiết lập kỷ lục 126 trận với tuyển Anh. Ảnh: FA

Harry Kane cũng đang giữ kỷ lục ghi bàn cho “Tam sư” với 91 bàn, bỏ xa Wayne Rooney, người kết thúc sự nghiệp quốc tế với 53 bàn.

Trước giờ bóng lăn, Shilton sẽ trao cho Kane một kỷ vật đánh dấu lần khoác áo lịch sử này. Cựu thủ môn giữ kỷ lục từ năm 1990, khi khép lại sự nghiệp quốc tế kéo dài 20 năm.

Thành tích giành Quả bóng vàng tháng trước của Kane cũng sẽ được vinh danh. “Tôi không nghĩ cảm giác ấy sẽ bao giờ rời bỏ mình”, tiền đạo Bayern Munich nói khi được hỏi liệu anh có còn điều gì phải chứng minh hay không.

“Có lẽ đó là một phần lý do khiến tôi luôn đẩy bản thân đến giới hạn, bởi trong bóng đá, bạn chẳng bao giờ có thể coi mình đã chinh phục tất cả. Bất kể đạt được những gì, vẫn luôn có một danh hiệu người khác đã giành được, hoặc một kỷ lục ghi bàn thuộc về người khác.

Dù là những lời bàn tán bên ngoài, từ truyền thông hay người hâm mộ… chúng đều tiếp thêm động lực, nhắc tôi rằng vẫn còn rất nhiều điều để chinh phục. Nỗi sợ lớn nhất của tôi là kết thúc sự nghiệp rồi nghĩ rằng mình lẽ ra có thể làm thêm một chút… giá như mình làm điều này, điều kia.

Tôi muốn chắc chắn mình đã đi đến cùng mọi con đường, làm tất cả những gì có thể, để khi ngày ấy đến, tôi có thể nói rằng mình đã dốc hết sức. Và tôi có thể ngủ ngon mỗi đêm”.

Mục tiêu của Kane là nâng cao những kỷ lục. Ảnh: FF

Nới rộng kỷ lục

Tiền đạo 33 tuổi hiểu rằng hai đồng đội ở tuyển Anh cũng đã tích lũy số lần ra sân đáng kể. Declan Rice có 80 lần khoác áo ở tuổi 27, còn Jude Bellingham có 60 lần ở tuổi 23.

“Tôi sẽ cố để lại cho họ một con số đủ lớn để theo đuổi”, Kane nghiêm túc. “Còn kỷ lục ghi bàn, tất nhiên, sẽ là một cột mốc khó bị phá trong một thời gian dài. Tôi từng nói về việc dẫn dắt bằng hành động và thúc đẩy các cầu thủ trẻ.

Đó là đặt ra những tiêu chuẩn, luôn sẵn sàng mỗi lần đội tuyển cần, tiếp tục ra sân và ghi bàn. Những điều ấy sẽ giúp tạo động lực cho lớp trẻ.

Nếu còn trẻ và có một cầu thủ đi trước làm được những gì tôi đang làm, tôi biết điều đó sẽ thôi thúc mình nghĩ: ‘Được thôi, mình có thể ghi từng ấy bàn, có thể giành Quả bóng vàng, có thể phá kỷ lục khoác áo đội tuyển’.

Khi còn ở vị trí này, tôi muốn nâng các kỷ lục lên cao nhất có thể, rồi một ngày nhìn lại xem liệu có ai đuổi kịp hay không”.

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