Jobe Bellingham có cơ hội ra mắt đội tuyển Anh tại Nations League. Sau bước đột phá ở Dortmund, tiền vệ 21 tuổi được Thomas Tuchel tin tưởng sẽ làm mới “Tam sư”.

Bước tiến quan trọng của Jobe Bellingham

Anh em nhà Bellingham đang gây sốt ở Anh. Thomas Tuchel vừa lần đầu triệu tập Jobe, tiền vệ Borussia Dortmund, chuẩn bị cho các trận gặp Croatia và Tây Ban Nha tại UEFA Nations League.

Jobe Bellingham sẽ chung phòng thay đồ với người anh Jude, ngôi sao Real Madrid, tái hiện hình ảnh anh em Gary và Phil Neville trong những năm 1990 và 2000.

Anh em nhà Bellingham là tâm điểm tại Anh. Ảnh: FA

Sự ghi nhận đến đúng lúc Jobe đạt phong độ cao nhất, tưởng thưởng cho quá trình tiến bộ âm thầm mà mạnh mẽ của cậu em nhà Bellingham.

“Cậu ấy là đội trưởng U21 Anh, và tôi nghĩ cánh cửa luôn phải rộng mở với những người duy trì phong độ xuất sắc trong thời gian dài. Đó chính xác là điều Jobe đã làm”, Tuchel giải thích về quyết định của mình.

Bellingham em đến Dortmund từ Sunderland năm 2025, mang theo những kỳ vọng không dễ gánh vác. CLB Đức chi khoảng 30 triệu euro cho một cầu thủ bước lên từ giải hạng Nhất Anh, lại mang trên vai sức nặng của một cái họ nổi tiếng.

Tuy nhiên, mùa giải đầu tiên của anh khá nhạt nhòa: khó thích nghi với cường độ Bundesliga và không được thi đấu thường xuyên như kỳ vọng. Anh thậm chí còn để lại một hình ảnh đặc biệt đáng quên trong lần đầu làm khách ở Allianz Arena, khi mắc sai lầm sau khi vào sân từ ghế dự bị, góp phần khiến Dortmund thất bại 1-2.

Một năm sau, tình thế đã hoàn toàn khác: cầu thủ từng bị hoài nghi ấy trở thành mắt xích quan trọng trong dự án của Niko Kovac.

Sự thay đổi phần lớn đến từ vai trò mới ở tuyến giữa. Khi Joey Veerman đảm nhận nhiều hơn nhiệm vụ tổ chức lối chơi, còn Felix Nmecha đóng góp khả năng hoạt động trên diện rộng, Bellingham được tự do hơn để tiến lên những khu vực tấn công.

Bellingham chinh phục được CĐV Dortmund bằng sự năng động. Ảnh: BVD

Anh kết hợp sức mạnh thể chất, sự năng động, thường chiến thắng các pha tranh chấp, tầm hoạt động rộng và khả năng xâm nhập vòng cấm đáng chú ý.

Nhưng Jobe còn tiến bộ ở những khía cạnh ít được nhìn thấy: đọc tình huống sớm hơn, xử lý nhanh hơn và đưa ra những quyết định tốt hơn khi có bóng. Nhờ đó, anh tạo ra nhiều nguy hiểm hơn trên mặt trận tấn công mà vẫn duy trì trách nhiệm phòng ngự.

Chờ màn ra mắt

Trận hòa Bayern Munich 2-2 mới đây ngay tại Allianz Arena là minh chứng rõ nét nhất cho bước trưởng thành ấy. Trong trận “Der Klassiker”, có lẽ là màn trình diễn toàn diện nhất kể từ khi đặt chân đến Đức, anh chạy 12 km, thực hiện 15 pha nước rút, có 48 lần chạm bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 85%.

Bên cạnh nền tảng thể lực, anh còn nổi bật ở khả năng bịt khoảng trống, pressing, thu hồi bóng và mang đến các phương án tấn công. Trước đó, anh đã tạo dấu ấn quyết định với pha kiến tạo giúp Maximilian Beier ghi bàn thắng phút 80 mang về chiến thắng trước Eintracht Frankfurt ở vòng 7 Bundesliga.

“Cậu ấy sinh ra cho những sân khấu lớn. Hôm nay, cậu ấy đã chứng minh điều đó”, Ole Book, giám đốc thể thao đội bóng vùng Westfalen, nhận xét vào thời điểm đó.

Bellingham vừa đá rất hay ở Kinh điển bóng đá Đức. Ảnh: FC Bayern

Bước tiến của Jobe còn gắn với tính cách đang bắt đầu để lại dấu ấn trong phòng thay đồ. Kovac tìm thấy ở anh một cầu thủ tận tâm, chuyên nghiệp và sẵn sàng nhận trách nhiệm.

“Cậu ấy đam mê bóng đá đến cùng, hết lòng với nghề và ít bị những chuyện bên ngoài làm phân tâm. Cậu ấy thuộc nhóm đến sớm nhất và là người cuối cùng rời sân tập”, chiến lược gia Croatia giải thích.

Giờ đây, một sân khấu còn khắc nghiệt hơn đang chờ Jobe. Màn ra mắt Anh có thể biến giấc mơ sát cánh cùng Jude trong màu áo đội tuyển quốc gia thành hiện thực. Dù vậy, Jobe đến đây với bản sắc bóng đá riêng, không cần lặp lại con đường của anh trai.

Trong khi người anh nổi bật bởi sự năng động cùng khả năng tạo đột biến và gây nguy hiểm, cậu em đang xây dựng tên tuổi bằng sự cân bằng, sức mạnh và trí thông minh chiến thuật.

Thời của Jobe đã đến. Và cũng có thể là thời của tuyển Anh, nếu cuối cùng anh phát triển được như Jude. Croatia trên sân Wembley vào lúc 2h45 ngày 13/11 sẽ mở đầu cho hành trình ấy, trước khi thách thức lớn hơn đến tại Madrid với nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha.