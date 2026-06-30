Hơn 500.000 lượt khách mua sắm trong ngày 6/6

Khởi đầu từ một cửa hàng vào năm 2016, Hasaki từng bước mở rộng mạng lưới bán lẻ và trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người tiêu dùng quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe.

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm, Hasaki triển khai chương trình tri ân trên toàn hệ thống với sự đồng hành của hơn 700 thương hiệu đối tác. Chỉ trong ngày 6/6, chương trình ghi nhận hơn 500.000 lượt khách trực tiếp đến mua sắm tại hơn 320 cửa hàng trên toàn quốc và trực tuyến tại web/app Hasaki.vn.

Không khí nhộn nhịp tại nhiều chi nhánh cho thấy sức hút của chương trình kỷ niệm 10 năm. Ảnh: Hasaki

Sức hút của chương trình cũng thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội, khi nhiều hình ảnh khách hàng mua sắm tại Hasaki trong ngày 6/6 được chia sẻ. Trên Threads, chủ đề “Hasaki thất thủ ngày sale 6/6” nhanh chóng nhận được sự quan tâm, góp phần phản ánh mức độ chú ý của người tiêu dùng đối với sự kiện kỷ niệm 10 năm của thương hiệu.

Chủ đề “Hasaki thất thủ ngày sale 6/6” thu hút sự quan tâm trên Threads

Mở rộng từ mỹ phẩm sang nhiều nhu cầu thiết yếu của gia đình

Sau 10 năm phát triển, Hasaki tiếp tục mở rộng phạm vi sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Bên cạnh mỹ phẩm và chăm sóc da, hệ thống hiện bổ sung thêm nhiều ngành hàng phục vụ nhu cầu chăm sóc cá nhân, gia đình và đời sống hằng ngày.

Các nhóm sản phẩm nổi bật gồm:

Mỹ phẩm và Chăm sóc da chuyên sâu: Các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm và làm đẹp đến từ những thương hiệu toàn cầu, trải rộng từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Thực phẩm chức năng và Chăm sóc sức khỏe: Các dòng vitamin, collagen, viên uống cấp nước và sản phẩm hỗ trợ sức khỏe chính hãng, góp phần chăm sóc cơ thể và vẻ đẹp từ bên trong.

Chăm sóc cá nhân và Cơ thể: Dầu gội, sữa tắm, sản phẩm chăm sóc răng miệng và các giải pháp vệ sinh cá nhân thiết yếu dành cho cả gia đình.

Sản phẩm dành cho Bé: Các dòng kem chống hăm, sữa tắm dịu nhẹ, sản phẩm dưỡng da và chăm sóc hằng ngày phù hợp với nhu cầu của mẹ và trẻ nhỏ.

Thời trang: Các dòng trang phục thể thao và thường ngày dành cho nam, nữ và trẻ em, ứng dụng chất liệu vải chất lượng cao cùng công nghệ dệt tiên tiến nhằm mang đến sự thoải mái, linh hoạt trong từng chuyển động và độ bền theo thời gian.

Chăm sóc nhà cửa và Thiết bị điện tử thông minh: Các sản phẩm nước giặt xả, khử mùi, làm thơm phòng và thiết bị công nghệ như quạt điện cầm tay, tai nghe, sạc dự phòng, củ sạc, dây sạc cùng các thiết bị chăm sóc cá nhân thông minh.

Việc mở rộng danh mục giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn khi mua sắm tại cùng một điểm đến, thay vì chỉ tìm kiếm các sản phẩm làm đẹp như trước đây.

Kiên trì với chiến lược “Tiết kiệm hơn. Mọi lúc”

Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, Hasaki tiếp tục duy trì chiến lược “Tiết kiệm hơn. Mọi lúc”. Theo định hướng này, khách hàng có thể tiếp cận mức giá tốt trong nhiều thời điểm trong năm, thay vì chỉ chờ đến các đợt ưu đãi ngắn hạn.

Thương hiệu cũng tiếp tục nhấn mạnh cam kết về nguồn gốc sản phẩm với chính sách 100% hàng chính hãng và bồi thường 200% nếu phát hiện hàng giả. Song song đó, Hasaki kết hợp hệ thống cửa hàng vật lý với nền tảng web, ứng dụng và dịch vụ giao hàng nhanh 2H nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm linh hoạt của người tiêu dùng.

Khách hàng hưởng ứng chương trình 6/6

Sau một thập kỷ hoạt động, Hasaki tiếp tục đặt trọng tâm vào trải nghiệm khách hàng, mở rộng danh mục sản phẩm và duy trì định hướng giá tốt. Việc ghi nhận hơn 500.000 lượt khách mua sắm trong ngày 6/6 là một trong những dấu ấn thể hiện sự quan tâm của người tiêu dùng đối với chương trình kỷ niệm 10 năm của thương hiệu.

Trong năm 2026, Hasaki cũng dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên tại Mỹ. Đây là bước phát triển mới trong hành trình từng bước đưa thương hiệu bán lẻ Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Bích Đào