Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 28 lên sóng tối nay, 13/10, Đăng (Doãn Quốc Đam) vô cùng hài lòng vì Linh (Lan Phương) nói mọi việc đã được triển khai theo chỉ đạo của mình. Linh bày tỏ sự phấn khích khi nghĩ tới ngày khai mạc với sân khấu biến đổi thị giác mãn nhãn người xem. "Làm việc với đối tác mê nghệ thuật thích thật", Đăng tươi cười nói.

Ở diễn biến khác, Mỹ Anh (Phương Oanh) nhắc chồng phải tính kỹ việc thực hiện ý tưởng làm sân khấu mới bởi chi phi sẽ đội lên cao, việc thi công phức tạp trong khi công ty lại không đủ người. Mỹ Anh ngạc nhiên hơn khi Đăng thông báo đã tiến hành làm sân khấu tại Quảng Ninh.

Cô phân tích cho chồng mọi yếu tố rủi ro khi làm sân khấu trên bãi biển và nói nên chậm lại một nhịp để tính toán thật kỹ. Đăng khó chịu ra mặt, khẳng định đã tính toán hết mọi yếu tố và cho rằng Mỹ Anh chỉ ngồi nhà mà nghĩ tới các rủi ro mà lôi ra bắt bẻ. "Một chương trình 8 điểm nhưng đảm bảo được an toàn còn hơn chương trình 9, 10 điểm nhưng nguy hiểm. Khoảng cách từ 10 về mo rất mong manh", cô lo lắng nói.

Tuy nhiên, Đăng lại coi thử thách là cơ hội để chứng minh năng lực với đối tác và không phải lúc nào cũng gặp cơ hội được người bỏ tiền ra cho mình chơi với nghề nên muốn Mỹ Anh ủng hộ mình.

Trong khi đó, bà Xuân (Tú Oanh) quyết định lên nhà gặp Ngân (Việt Hoa) để khuyên cô nên bỏ Trường (Denis Đặng) với hàng loạt lý do chứng minh người yêu mới của cô rất tệ. Bà Xuân nói không chỉ có mình mà cả bố của Mỹ Anh đều thấy Trường không phải người tử tế.

Ngân sẽ trả lời cô chủ nhà ra sao? Kế hoạch của Đăng và Linh có suôn sẻ? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 28 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.