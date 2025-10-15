Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 30 lên sóng tối nay, 15/10, Ngân (Việt Hoa) chất vấn Trường (Denis Đặng) vì sao Đại (Trọng Trí) đã có vợ mà vẫn đi với cô gái khác. Cô khó hiểu khi Trường cũng thấy ánh mắt và cái bắt tay không bình thường Đại dành cho cô nhưng không phản ứng gì.

Trường nói Ngân đang nghĩ ngợi hơi quá và không nên để ý tới những chuyện không phải của mình. Hai người bắt đầu to tiếng và Ngân đặt ra một loạt câu hỏi cho Trường: "Vì sao có 2 người đàn ông mà có tận 4 cô gái? Họ là ai? Tất cả bọn họ không phải người yêu của nhau đúng không? Tại sao anh ở đây? Em là gì của anh? Em là cái gì trong mắt bọn họ?".

Ở diễn biến khác, trong tình trạng có hơi men, Linh (Lan Phương) lao vào phòng khách sạn của Đăng (Doãn Quốc Đam) lúc nửa đêm để lấy hợp đồng. Nhưng khi đã có hợp đồng trong tay, Linh lại không quan tâm và lao vào Đăng.

Trong khi đó, Lam (Quỳnh Kool) mắng Lâm (Hà Thanh) vì cho rằng chính anh tung tin đồn cô và chồng ly hôn. Lâm thừa nhận mình chính là người phao tin nhưng thắc mắc vì sao Lam lại sợ việc mình ly hôn bị mọi người biết bởi chuyện đó rất bình thường. Lam cảnh báo Lâm tránh xa mình bởi nếu cô nổi điên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Ngân phát hiện ra bộ mặt thật của Trường? Đăng ngoại tình với Linh? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 30 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.