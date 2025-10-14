Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 29 lên sóng tối nay, 14/10, Đăng (Doãn Quốc Đam) đi gặp Linh (Lan Phương) nói việc Mỹ Anh lo lắng cho sự an toàn của dự án mới không phải không có căn cứ. Linh đáp: "Anh thật ngây thơ và thiếu trải đời hơn em nghĩ và còn dễ bị kiểm soát nữa".

Cô khuyến khích Đăng cứ tiếp tục dự án vì đã được chủ tịch phê duyệt và thêm nữa, cô cũng kinh nghiệm làm mapping trên mặt nước nên sẽ hỗ trợ anh tối đa. "Anh chỉ cần bung xoã, tạo ra một chương trình hoành tráng nhất có thể thôi. Có bất cứ vấn đề gì mà có liên quan đến vợ anh em sẽ chịu trách nhiệm. Sau ngày hôm nay nếu vợ anh có can thiệp hay ý kiến gì đó em xin phép từ chối tiếp nhận", Linh bắt tay Đăng nói.

Hài lòng với Linh bao nhiêu thì Đăng bức xúc với Mỹ Anh (Phương Oanh) bấy nhiêu khi biết vợ đã đi xem đất và đàm phán giá cả mà không nói gì với mình. "Ở công ty đến cái kim, sợi chỉ em cũng bắt thằng Huy báo cáo với em. Cái gì khúc mắc không thoả đáng bắt anh giải trình nhưng liên quan tới tài sản của hai vợ chồng thì em lại tự quyết. Thế em hỏi anh làm gì? Giờ anh bảo không đồng ý thì sao? Em vẫn làm đúng không?", Đăng nói.

Ở diễn biến khác, bà Xuân (Tú Oanh) gửi cho Lam (Quỳnh Kool) ảnh của Trường (Denis Đặng) - anh người yêu mà Ngân (Việt Hoa) vẫn giấu kín. Trong lúc Lam và Mỹ Anh đang nhận xét về Trường thì Ngân đến và thông báo vừa xin nghỉ phép vài ngày để đi dã ngoại với Trường và đối tác. Điều này khiến cả Ngân và Lam nghĩ Trường rất nghiêm túc.

Đăng và Mỹ Anh sẽ giải quyết mâu thuẫn ra sao? Trường thật lòng với Ngân? Diễn biến chi tiết Gió ngang khoảng trời xanh tập 28 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.