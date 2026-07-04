Ngày 2/7/2026, tại Singapore, HDBank lần thứ 5 liên tiếp được Asian Banking & Finance Awards 2026 vinh danh ở hai hạng mục: Ngân hàng Bán lẻ của năm và Ngân hàng SME của năm.

Ông Đàm Thế Thái - Phó Tổng Giám đốc HDBank - đại diện HDBank nhận giải “Ngân hàng Bán lẻ của năm” và giải “Ngân hàng SME của năm” vào ngày 2/7/2026, tại Singapore. Ảnh: HDBank

Giải thưởng là sự ghi nhận cho tốc độ tăng trưởng dư nợ ấn tượng, tỷ lệ giao dịch qua kênh số vượt trội và mạng lưới rộng khắp của HDBank. Bên cạnh đó, giải thưởng SME Bank of the Year tiếp tục khẳng định năng lực cung cấp các giải pháp tài chính số hóa và quản lý dòng tiền hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

Kết thúc quý I/2026, HDBank đạt tổng dư nợ tín dụng 635.085 tỉ đồng, tăng trưởng 8%, cao hơn mức bình quân toàn ngành (ước khoảng 3,18%), tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và là các động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Tổng huy động vốn trong kỳ vượt 880 nghìn tỉ đồng, tăng 5,9%; trong đó tiền gửi của khách hàng vượt 725 nghìn tỉ đồng tăng 11,9%.

Chiến lược kinh doanh số tiếp tục tạo đột phá, với số lượng giao dịch qua các kênh số ghi nhận mức tăng trưởng 35% và giá trị giao dịch tăng 106% so với cùng kỳ.

Trước đó, ngày 11/6/2026, HDBank được The Asian Banker trao tặng giải thưởng Best Supply Chain Finance Bank in Vietnam (Ngân hàng tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam). Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của ngành tài chính quốc tế với quy trình đánh giá độc lập và khắt khe.

Giải thưởng ghi nhận mô hình tài trợ chuỗi giá trị chuyên sâu của HDBank, hiện kết nối hàng chục ngàn doanh nghiệp SME. Cùng với hệ thống cấp tín dụng tự động CLOS và quy trình số hóa toàn diện, HDBank giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tối ưu dòng tiền và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Việc tích hợp các giải pháp tài chính xanh, trong đó có khoản huy động 100 triệu USD từ International Finance Corporation, FMO và British International Investment, tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển các chuỗi cung ứng bền vững.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp, HDBank được Asian Banking & Finance Awards 2026 vinh danh ở hai hạng mục: Ngân hàng Bán lẻ của năm và Ngân hàng SME của năm

Ở phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa, HDBank tiếp tục được Global Banking & Finance Awards 2026 trao tặng danh hiệu Best SME Bank Vietnam (Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam). Giải thưởng ghi nhận năng lực cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, quy trình định danh và tiếp nhận khách hàng số hóa hoàn toàn, mô hình phê duyệt nhanh cùng các giải pháp tài chính được thiết kế theo đặc thù từng ngành.

Việc liên tiếp được các tổ chức quốc tế uy tín vinh danh đã phản ánh năng lực tăng trưởng và đổi mới bền vững của HDBank, cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ của một ngân hàng Việt Nam trên hành trình hội nhập sâu với thị trường tài chính toàn cầu.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực dữ liệu ngày càng hoàn thiện và chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, HDBank định hướng tiếp tục mở rộng vị thế tại các lĩnh vực cốt lõi, từ ngân hàng bán lẻ, SME đến tài trợ chuỗi giá trị bền vững, từng bước khẳng định vai trò tiên phong của ngân hàng Việt trên thị trường khu vực.

Phan Tú