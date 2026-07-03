Lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại kể từ cuối tháng 6.

Một số ngân hàng như SeABank hay Cake by VPBank công khai lãi suất ưu đãi trong tháng 7 với mức lãi suất huy động cao nhất lần lượt 8,55%/năm và 8,9%/năm tại một số kỳ hạn.

Tuy nhiên, điểm chung của các ngân hàng còn lại là lãi suất ngân hàng chỉ được tăng một cách âm thầm, không thông qua niêm yết hay công bố chính thức.

Tại ngân hàng P., lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của nhà băng này đang là 6,3%/năm. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi thực tế đã lên đến 9,2%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi từ 100 triệu đồng.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng đang được ngân hàng này trả cho khách hàng lên tới 9%/năm.

Tại một ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM, lãi suất tiết kiệm cũng đã được trả tới 9,1%/năm với khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng.

Tại ngân hàng N., lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng tại quầy đang được ngân hàng trả 8,6%/năm, tiền gửi trực tuyến 8,2%/năm; lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại quầy 8,8%/năm, tiền gửi trực tuyến 8,3%/năm; lãi suất huy động kỳ hạn 13-36 tháng lên tới 8,9%/năm, tiền gửi trực tuyến 8,35%/năm.

Như vậy, lãi suất tiền gửi tại quầy được nhà băng này niêm yết cao hơn so với tiết kiệm trực tuyến, trong đó mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 8,9%/năm.

Tại ngân hàng V., một ngân hàng thuộc khối ngân hàng tư nhân, lãi suất tiết kiệm cao nhất theo niêm yết đang là 6%/năm. Tuy nhiên, lãi suất thực tế khách hàng nhận được là 8,6%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng với số tiền gửi từ 100 triệu đồng.

Lãi suất tiết kiệm theo niêm yết tại ngân hàng S., một ngân hàng TMCP có trụ sở tại TP.HCM, đang cao nhất là 6,9%/năm. Tuy nhiên, lãi suất thực tế cũng đang vượt 8%/năm nếu khách hàng đáp ứng các điều kiện về kỳ hạn và số dư tiền gửi.

Mức lãi suất ngân hàng 8,2%/năm cũng đang được ngân hàng T. trả cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng với số tiền từ 100 triệu đồng. Trong khi đó, lãi suất theo niêm yết tại ngân hàng này là 6,05%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Ngoài các ngân hàng tăng lãi suất, nhiều ngân hàng vừa công bố loạt chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất hoặc tặng thêm quà tặng cho người gửi tiền. Trong đó có các ngân hàng như HDBank, Cake by VPBank, BVBank, SeABank, VPBank,…