Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia cùng nhiều hoạt động hướng đến trách nhiệm xã hội và cộng đồng (CSR). Đây là sự kiện thường niên với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và Công ty UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TP.HCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng sự đồng hành của UNESCO - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc.

HDBank Green Marathon 2025 - Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số

HDBank Green Marathon 2025 tiếp tục khẳng định cam kết của HDBank trong việc gắn kết kinh doanh với trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững. Không chỉ lan tỏa tinh thần sống xanh - khỏe mạnh và ý thức bảo vệ môi trường, giải chạy còn mang đến một điểm nhấn mới: lần đầu tiên giới thiệu những trải nghiệm tài chính số hiện đại thông qua siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới tại Việt Nam. Với dấu ấn này, HDBank Green Marathon trở thành hành trình kết nối con người với thiên nhiên, công nghệ với đời sống, hôm nay với một tương lai bền vững hơn.

Cung đường marathon uốn lượn giữa rừng ngập mặn xanh mát bất tận

Cuộc hội ngộ của những runner nổi tiếng

Đường chạy được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp hội Marathon Thế giới (AIMS), cho phép các vận động viên có thể sử dụng kết quả từ HDBank Green Marathon để đăng ký tham dự các giải chạy danh giá trên thế giới.

Giải đấu được thiết kế đa dạng với nhiều cự ly bao gồm các phần dành cho trẻ em (Kids Run), 5km, 10km, Half Marathon và Marathon cùng nhiều nội dung thi đấu đồng hành thú vị như Chồng cõng vợ; Tiếp sức đồng đội, đáp ứng nhu cầu của đông đảo vận động viên ở nhiều lứa tuổi và trình độ.

Đường đua xanh là nơi hội tụ quen thuộc của hơn 3.000 runners trong nước và quốc tế nhiều năm qua

Đặc biệt, giải đấu bố trí khu vực phục hồi sức khỏe miễn phí với dịch vụ massage giãn cơ, bổ sung dinh dưỡng và tư vấn từ chuyên gia, giúp các runners nhanh chóng hồi phục sau thi đấu.

Mùa giải năm nay tiếp tục có sự tham gia của các vận động viên sở hữu thành tích nổi bật như Đặng Anh Quyết (42 km), cùng nhiều gương mặt quen thuộc trong cộng đồng Marathon Việt Nam.

Hành trình lan toả giá trị văn hoá, cộng đồng

Song song với các nội dung thi đấu, HDBank Green Marathon 2025 còn chú trọng mang đến nhiều hoạt động đồng hành giàu ý nghĩa vì cộng đồng và môi trường như làm sạch bãi biển, trồng cây tạo mảng xanh bền vững, các hoạt động an sinh xã hội, tặng quà Trung thu và xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cũng như những chương trình gắn kết văn hóa đặc sắc.

Với sức thu hút lượng người tham gia đông đảo, giải tiếp tục là hoạt động có hiệu ứng lớn góp phần quảng bá hình ảnh xã Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế, khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của vùng đất giàu bản sắc này.

Qua đó, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là sự kiện cộng đồng lan tỏa thông điệp nhân văn và tinh thần trách nhiệm.

Các Runners “nhí” hào hứng bứt tốc ngay khi tiếng cói xuất phát cất lên (ảnh trên) và "chồng cõng vợ” là “đặc sản” của giải đấu vì tính sáng tạo, thú vị góp phần gắn kết tình cảm lứa đôi

Đường chạy xanh là nơi để các runner “bung xoã” hết mình với nhiều ý tưởng táo bạo

Hơn 35 năm phát triển, HDBank là một trong những ngân hàng TMCP thuộc Top dẫn đầu Việt Nam, với sản phẩm và dịch vụ khách hàng vượt trội, mạng lưới quốc tế rộng khắp, được hàng triệu khách hàng tin dùng.

HDBank Green Marathon 2025 hứa hẹn là điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số, một sự kiện thể thao - cộng đồng đặc sắc, nơi mỗi bước chạy không chỉ chinh phục thử thách mà còn góp phần kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội và môi trường.

Vĩnh Phú