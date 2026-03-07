Ngày 7/3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tổ chức lễ khai trương trụ sở mới của HDBank Sở Giao dịch Đồng Nai tại địa chỉ 56-58 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Việc đưa trụ sở mới vào hoạt động là bước đầu tư quan trọng của HDBank nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, tăng cường năng lực phục vụ cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn - đồng thời thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Sở Giao dịch Đồng Nai có tiền thân từ một đơn vị của DaiABank - ngân hàng từng gắn bó lâu năm với cộng đồng doanh nghiệp và người dân địa phương trước khi sáp nhập vào HDBank. Truyền thống phục vụ tận tâm và sự gắn kết với thị trường địa phương tiếp tục được kế thừa và phát huy trong suốt hơn một thập kỷ phát triển dưới thương hiệu HDBank.

Trên chặng đường đó, HDBank Sở Giao dịch Đồng Nai duy trì đà tăng trưởng ổn định và từng bước mở rộng quy mô hoạt động. Năng lực huy động vốn và cung cấp tín dụng ngày càng vững chắc, cùng với mạng lưới khách hàng cá nhân và doanh nghiệp ngày càng được mở rộng, khẳng định vai trò là điểm giao dịch tài chính tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Những kết quả này phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của HDBank trong việc cung cấp nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống kinh tế địa phương, đặc biệt tại Đồng Nai - một trong những trung tâm công nghiệp năng động của cả nước, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Song song với hoạt động kinh doanh, HDBank Sở Giao dịch Đồng Nai cũng tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội và hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

Giám đốc HDBank Sở Giao dịch Đồng Nai - đại diện ngân hàng tặng quà khách hàng nhân dịp khai trương

Trụ sở mới HDBank Sở Giao dịch Đồng Nai được thiết kế theo mô hình giao dịch hiện đại, thân thiện, tích hợp các giải pháp ngân hàng số cùng các khu vực dịch vụ chuyên biệt, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Đây cũng là một dấu mốc trên hành trình tăng trưởng ổn định của HDBank trong hơn một thập kỷ đổi mới và phát triển. Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 21.300 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước, đồng thời tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu sinh lời và an toàn vốn dẫn đầu toàn ngành.

Trong thời gian tới, HDBank Sở Giao dịch Đồng Nai sẽ tiếp tục mở rộng cung cấp nguồn vốn, phát triển các giải pháp ngân hàng số và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân địa phương trong quá trình phát triển bền vững.

Từ nền tảng 15 năm đã được xây dựng cùng sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, HDBank Sở Giao dịch Đồng Nai tiếp tục khẳng định vai trò là điểm giao dịch tài chính quan trọng của HDBank tại khu vực Đông Nam Bộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và vùng công nghiệp phía Nam.

(Nguồn: HDBank)