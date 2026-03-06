Theo biểu lãi suất ngân hàng Big4 niêm yết, Vietcombank đang là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động trực tuyến cao nhất với các kỳ hạn 1-5 tháng, trong khi lãi suất huy động cao nhất kỳ hạn 6-36 tháng thuộc về Agribank.

Hiện lãi suất huy động trực tuyến được Vietcombank niêm yết bao gồm: Kỳ hạn 1-2 tháng 4%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4,5%/năm, lãi suất huy động kỳ hạn 6 – 36 tháng được nhà băng này niêm yết tại 5,5%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất huy động tại quầy giao dịch được Vietcombank niêm yết dao động từ 6 – 6,6%/năm dành cho khách hàng ưu tiên.

Cụ thể, mức lãi suất huy động áp dụng cho kỳ hạn 1-5 tháng lên đến 4,75%/năm dành cho khách hàng gửi từ 200 triệu đồng trở lên.

Lãi suất huy động lên đến 6%/năm với kỳ hạn 24-36 tháng nếu khách hàng gửi từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng.

Với khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, lãi suất lên đến 6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng, 6,5%/năm với kỳ hạn 18-24 tháng.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy từ 20 tỷ đồng, lãi suất sẽ là 6,2%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 18-24 tháng.

Riêng đối với lãi suất tiết kiệm trực tuyến, sau khi tăng lãi suất gần đây, từ ngân hàng niêm yết lãi suất thấp nhất trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank đã vươn lên trở thành ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất trong nhóm đối với kỳ hạn 1-5 tháng.

Tuy nhiên, với các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến từ 6 tháng, Agribank vẫn đang là ngân hàng niêm yết lãi suất cao nhất.

Hiện lãi suất tiền gửi trực tuyến đang được Agribank niêm yết như sau: Kỳ hạn 1-2 tháng là 3,2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 3,7%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 5,7%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng lên đến 6%/năm.

Hai ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 là VietinBank và BIDV hiện đang duy trì biểu lãi suất như nhau.

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng tại hai nhà băng này là 3%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 3,4%/năm, kỳ hạn 4-11 tháng 4,5%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 13-36 tháng 5,3%/năm.

Ngoài lãi suất niêm yết, các ngân hàng quốc doanh cũng liên tục chạy đua cộng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiền.

Vietcombank cho hay từ 23/2 – 18/3 lãi suất ngân hàng cộng thêm 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12, 24 tháng. Lãi suất tiền gửi cao nhất lên đến 6,8%/năm.

Trong khi đó, BIDV tiếp tục cộng thêm lãi suất tối đa lên đến 2,5%/năm (tuỳ từng kỳ hạn) so với lãi suất niêm yết tại quầy khi khách hàng gửi tiết kiệm online trên smartbanking.

VietinBank cũng công bố tặng thêm lãi suất tiền gửi cho mọi kỳ hạn, mức lãi suất cộng thêm cao nhất tới 2,65%/năm.

Cụ thể, lãi suất cộng thêm từ 0,9%-2,65%/năm so với niêm yết cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng; từ 1%-2,35%/năm với kỳ hạn 3-5 tháng.

VietinBank còn cộng thêm lãi suất từ 1%-2,3%/năm so với lãi suất ngân hàng niêm yết kỳ hạn 6-11 tháng. Như vậy, lãi suất tiết kiệm thực tế kỳ hạn 6-11 tháng tại VietinBank được đẩy lên 5,5%-6,8%/năm sau khi được cộng thêm.

Đối với các kỳ hạn tiền gửi từ 12-36 tháng, lãi suất ngân hàng cộng thêm cho người gửi từ 0,1-0,8%/năm. Do đó, lãi suất huy động cao nhất lên đến 6,1%/năm.