Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất khoản vay nhỏ đến 400 triệu đồng có thể không cần trình phương án sử dụng vốn khả thi.

Theo dự thảo, khoản vay giá trị nhỏ được xác định là khoản vay không vượt quá 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân) và không quá 200 triệu đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân.

Quy định này đã nâng mức trần của khoản vay nhỏ từ 100 triệu đồng lên đến 400 triệu đồng tại tổ chức tín dụng (TCTD).

Việc nâng trần của khoản vay nhỏ giúp khách hàng và ngân hàng giảm bớt các thủ tục hành chính đối với các khoản vay nhỏ lẻ; tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các cá nhân và hộ kinh doanh; đồng thời thúc đẩy mô hình cho vay bằng phương tiện điện tử.

Mặc dù vậy, dự thảo cũng đề xuất quản lý, giám sát chặt chẽ việc cho vay bằng phương tiện điện tử.

Theo đó, TCTD phải có quy định giới hạn dư nợ cho mỗi khách hàng khi vay qua phương tiện điện tử;

Bắt buộc phải có công nghệ nhận diện và xác minh thông tin nhận biết khách hàng, chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh và phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu như:

Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình cho vay;

Có biện pháp để kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử là khách hàng vay vốn;

Có biện pháp kỹ thuật để xác nhận khách hàng đã được định danh đồng ý với thỏa thuận cho vay.

Quy trình quản lý, kiểm soát rủi ro phải thường xuyên được rà soát, hoàn thiện dựa trên những thông tin, dữ liệu cập nhật;

Lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học của khách hàng; âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, ghi âm; số điện thoại thực hiện giao dịch; nhật ký giao dịch trong quá trình cho vay.