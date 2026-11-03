Năm 2025, Đại học Y Dược TPHCM ghi nhận doanh thu 1.242 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm trước. Đáng chú ý, chi cho đào tạo tăng hơn 30%, lên 393 tỷ đồng, gần gấp đôi khoản chi lương, thu nhập giảng viên.

Học phí chiếm hơn 76% tổng thu

Năm 2025, tổng thu hoạt động của Đại học Y Dược TPHCM đạt 1.242 tỷ đồng, tăng 119 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương 10,6%.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục là nguồn thu chính, đạt 983 tỷ đồng, tăng 137 tỷ đồng so với năm trước. Riêng học phí, lệ phí từ người học đạt 952 tỷ đồng, tăng 131 tỷ đồng, tương đương gần 16%. Với mức thu này, học phí và lệ phí chiếm khoảng 76,7% tổng thu hoạt động của trường.

Ngoài học phí, trường ghi nhận 31 tỷ đồng từ các khoản thu khác thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tăng 6 tỷ đồng so với năm 2024. Theo báo cáo, trường không có khoản hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước hoặc nhà đầu tư. Nguồn thu từ hợp đồng, tài trợ của ngân sách nhà nước và các tổ chức bên ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo cũng không phát sinh.

Sinh viên ĐH Y Dược TPHCM.

Ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, nguồn thu năm 2025 đạt 54 tỷ đồng, giảm 51 tỷ đồng, tương đương 48,6% so với năm trước. Trong đó, hợp đồng và tài trợ từ bên ngoài mang về 32 tỷ đồng; các khoản thu khác đạt 20 tỷ đồng; hợp đồng, tài trợ từ ngân sách nhà nước đạt 2 tỷ đồng.

Chi đào tạo tăng hơn 30%, gần gấp đôi lương giảng viên

Đại học Y Dược TPHCM ghi nhận tổng chi hoạt động năm 2025 là 940 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương 7,4%. Tốc độ tăng chi thấp hơn mức tăng thu 10,6%, góp phần đưa chênh lệch thu chi lên 302 tỷ đồng, tăng 53 tỷ đồng so với năm trước. Đây là mức tăng hơn 21%.

Đáng chú ý nhất là khoản chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ, đạt 534 tỷ đồng, tăng 26 tỷ đồng. Trong đó, chi cho đào tạo lên tới 393 tỷ đồng, tăng 91 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương 30,1%.

Khoản chi này chiếm khoảng 41,8% tổng chi hoạt động và là hạng mục lớn nhất trong các khoản chi được thống kê. So với mức 197 tỷ đồng dành cho lương, thu nhập giảng viên, chi đào tạo cao gần gấp đôi.

Tổng chi lương và thu nhập cho giảng viên, cán bộ khác là 264 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, khoản chi cho giảng viên tăng từ 191 tỷ đồng lên 197 tỷ đồng, tương đương 3,1%; chi cho cán bộ khác tăng từ 55 tỷ đồng lên 67 tỷ đồng.

Như vậy, chi cho đào tạo tăng nhanh hơn nhiều so với chi lương, thu nhập giảng viên. Trong khi đó, chi cho nghiên cứu giảm từ 105 tỷ đồng năm 2024 xuống 54 tỷ đồng năm 2025, tương đương 48,6%, cùng với xu hướng giảm của nguồn thu khoa học và công nghệ.

Trong khi đó, chi phát triển đội ngũ tăng từ 1 tỷ đồng lên 4 tỷ đồng. Chi học bổng và hỗ trợ học tập đạt 68 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng. Tổng chi hỗ trợ người học là 72 tỷ đồng, so với 65 tỷ đồng năm trước.

Trường có lịch sử từ năm 1947

Đại học Y Dược TPHCM có lịch sử hình thành từ năm 1947, khi Phân hiệu Y khoa Sài Gòn được thành lập, trực thuộc Trường Y khoa Hà Nội.

Năm 1954, trường chính thức mang tên Trường Đại học Y Dược Sài Gòn. Ngày 31/12/1961, trường được chia thành hai đơn vị độc lập là Y khoa Đại học đường Sài Gòn và Dược khoa Đại học đường Sài Gòn. Đến năm 1962, Ban Nha khoa tiếp tục tách thành Nha khoa Đại học đường Sài Gòn.

Ngày 27/10/1976, theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Y Dược TPHCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba trường Y khoa, Dược khoa và Nha khoa Đại học đường Sài Gòn, gồm ba khoa trực thuộc là Y, Răng Hàm Mặt và Dược.

Từ năm 1994, trường từng bước mở rộng lĩnh vực đào tạo. Khoa Khoa học cơ bản được thành lập; năm 1998 có thêm Khoa Y học cổ truyền và Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học; năm 1999 thành lập Khoa Y tế công cộng.

Ngày 18/10/2000, Bệnh viện Đại học Y Dược được thành lập, trở thành cơ sở phục vụ khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu lâm sàng. Ngày 18/6/2003, trường được đổi tên thành Đại học Y Dược TPHCM theo Quyết định số 2223/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hiện ĐH Y Dược TPHCM có 1.027 giảng viên toàn thời gian, trong đó 1.026 người là giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động. Về trình độ chuyên môn, đội ngũ có 386 tiến sĩ, 511 thạc sĩ, 23 người có trình độ đại học, 19 bác sĩ chuyên khoa I, 59 bác sĩ chuyên khoa II và 29 bác sĩ nội trú. Trường có 124 phó giáo sư và 10 giáo sư.