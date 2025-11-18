Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Ảnh: NY Daily News

Báo Telegraph dẫn lời cựu đô đốc Alan West, người giữ chức Tư lệnh hạm đội Northwood thời điểm đó, cho biết trong những phút hỗn loạn sau vụ khủng bố 11/9, trụ sở hải quân Northwood ở Hertfordshire đã nhận được những cuộc gọi hoảng loạn, cảnh báo Mỹ đã sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lo ngại sẽ có một cuộc tấn công nhằm vào Moscow, đồng thời yêu cầu Washington trả lời về việc huy động lực lượng hạt nhân giữa lúc liên lạc bị gián đoạn trong một thời gian ngắn sau khi vụ tấn công khủng bố xảy ra.

Cựu đô đốc West kể: "Tôi nhớ mình đã nhận được một cuộc gọi từ nhóm điều khiển hỏa lực hạt nhân với nội dung Mỹ đang bắt đầu chuyển sang trạng thái sẵn sàng phóng vũ khí hạt nhân từ cả 3 hệ thống tên lửa chiến lược trên không, tên lửa đạn đạo liên lục địa và tên lửa ngầm. Họ hỏi tôi muốn làm gì và tôi trả lời rằng đừng làm gì cả".

Tình hình đã lắng xuống sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ thời điểm đó là bà Condoleezza Rice liên lạc với Moscow. Theo ông West, sự kiện ngày 11/9 đã phơi bày sự cố trong giao thức liên lạc của Mỹ và có thể dẫn tới một cuộc xung đột hạt nhân. Vào thời điểm đó, các máy bay ném bom của Mỹ tại 3 căn cứ không quân được trang bị hàng chục vũ khí hạt nhân, trong khi thiết bị và quy trình liên lạc không đầy đủ khiến các quan chức cấp cao của Washington không thể liên lạc với nhau hoặc với bất kỳ ai khác sau khi vụ tấn công diễn ra.

Nhà Trắng cũng không thể liên lạc với Điện Kremlin và Tổng thống Mỹ Bush lúc đó đã được đưa lên chuyên cơ Không lực Một để tới nơi an toàn. Ông West cảnh báo, nếu một sự cố tương tự xảy ra hôm nay, nó có thể dẫn tới một cuộc chiến hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Ước tính cả Nga và Mỹ đều sở hữu hơn 5.000 tên lửa hạt nhân.

Trong sự kiện ngày 11/9/2001, bốn chiếc máy bay bị không tặc đã lao vào tòa tháp đôi ở New York, Lầu Năm Góc ở Washington làm gần 3.000 người thiệt mạng.