Đại sứ Palestine tại Nam Phi (giữa) gặp các cư dân Gaza. Ảnh: ĐSQ Palestine tại Nam Phi

Theo hãng tin Al Jazeera và báo Guardian, nhóm người Palestine tới Nam Phi trên một chuyến bay thuê của hãng Global Airways vào ngày 13/11. Sau gần 12 giờ, các hành khách được phép xuống máy bay và được một tổ chức từ thiện địa phương chăm sóc.

Có thông tin rằng một tổ chức nhân đạo mang tên "Al-Majd châu Âu" đã đưa các cư dân Gaza lên xe buýt rời dải đất ven biển bị xung đột tàn phá, tới sân bay Ramon của Israel rồi đưa họ tới những địa điểm không rõ.

Một người Palestine đi trên chuyến bay này kể, anh đã phải trả 6.000USD để được đưa ra khỏi Dải Gaza cùng 2 người thân. Trong khi đó, một số hành khách khác cho biết phải trả từ 1.500 - 5.000 USD/người để rời Gaza. Khi đi, họ chỉ được phép mang theo điện thoại, một balo và một ít tiền.

Điều bất ngờ ở Nam Phi

Theo các quan chức của cơ quan biên phòng Nam Phi, chiếc máy bay chở đầy người phải nằm trên đường băng gần 12 giờ trong khi chính quyền tìm hiểu lý do tại sao họ không có giấy tờ xuất cảnh khi rời khỏi Dải Gaza.

Khi được hỏi về nơi ở và dự định lưu lại Nam Phi, nhóm người Palestine đều mù mờ. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ngày 14/11 phát biểu: "Những cư dân Gaza đã được đưa lên máy bay và tới Nam Phi một cách bí ẩn". Nhà lãnh đạo này nói thêm, có vẻ những người Palestine trên bị trục xuất khỏi Gaza.

Sau khi một tổ chức từ thiện địa phương đề nghị hỗ trợ, nhóm người Palestine được phép rời khỏi máy bay.

Tổ chức bí ẩn đưa người Palestine tới Nam Phi

Báo Haaretz của Israel ngày 16/11 đưa tin, đứng sau chuyến bay trên là "Al-Majd châu Âu", một tổ chức có quan hệ với chính quyền Israel. Tổ chức này do Tomer Janar Lind, một người mang 2 quốc tịch Israel và Estonia lãnh đạo. Lind được cho làm việc với một đơn vị quân đội Israel phụ trách việc di tản người Palestine khỏi Dải Gaza. Đơn vị này mang tên Cục Di dân tự nguyện, được thành lập vào đầu năm 2025 để đưa người Palestine rời vùng đất.

Theo Haaretz, Lind không phủ nhận việc sắp xếp các chuyến bay cho người Palestine nhưng từ chối tiết lộ thêm thông tin.

Oroub el-Abed, phó giáo sư nghiên cứu di cư và tị nạn quốc tế tại Đại học Birzeit ở Ramallah tin đây đây "không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là sự tước đoạt đất đai của người bản địa thông qua những cách tiếp cận khác nhau".

Trang web của Al-Majd châu Âu cho biết, tổ chức này được thành lập vào năm 2010 tại Đức và có chia sẻ số điện thoại của "đại diện hợp pháp". Tuy nhiên, trang web này không có địa chỉ hay số điện thoại, chỉ cung cấp một địa điểm tại Sheikh Jarrah ở vùng Đông Jerusalem bị chiếm đóng.

Al Jazeera cũng lưu ý không thể tìm thấy văn phòng tại địa điểm trên. Ngoài ra, tên miền của trang web almajdeurope.org chỉ mới được đăng ký vào tháng 2 năm nay, trong khi một số liên kết trên trang web không dẫn đến đâu. Email được liệt kê info@almajdeurope.org trả về một thông báo tự động cho biết nó không tồn tại.

Namecheap, đơn vị đã đăng ký tên miền này, từng được nhắc đến trong một số báo cáo an ninh mạng về gian lận trực tuyến vì quy trình đăng ký dễ dàng, chi phí thấp.

Các chuyến bay bí ẩn khác

Theo nhật báo Haaretz của Israel, vào ngày 27/5, một chuyến bay tương tự cũng đã cất cánh với 57 người Palestine. Nhóm này cũng rời Dải Gaza bằng xe buýt rồi tới sân bay Ramon qua cửa khẩu Karem Abu Salem. Tiếp đó, họ lên một máy bay thuê của Romania do công ty Fly Lili vận hành. Máy bay đến Budapest, Hungary rồi tiếp tục tới Indonesia và Malaysia.

Trang web của Al-Majd châu Âu cũng tuyên bố đã hỗ trợ cho chuyến bay của một nhóm bác sĩ làm việc tại các bệnh viện ở Dải Gaza đến Indonesia để học tập thêm và đào tạo y khoa nâng cao. Tuy nhiên, bài viết này được đăng vào ngày 28/4/2024.

Đại sứ quán Palestine tại Nam Phi khẳng định, chuyến bay do một tổ chức không đăng ký và lừa đảo sắp xếp, lợi dụng điều kiện nhân đạo bi thảm của người dân Palestine ở Gaza.