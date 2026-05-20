Sun Elite City sở hữu quy hoạch bài bản, kiến tạo hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" trọn vẹn. Ảnh: Sun Property

Tới Bãi Cháy ngắm pháo hoa hàng đêm

Trong hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 vừa qua, du lịch Quảng Ninh ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đón hơn 1,3 triệu lượt khách, chiếm trên 10% tổng lượng khách cả nước, với doanh thu hơn 4.165 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho sức bật của điểm đến sau quá trình làm mới sản phẩm du lịch.

Tâm điểm của sức hút này là Bãi Cháy. Từ vai trò cửa ngõ tham quan Vịnh Hạ Long, khu vực này đang chuyển mình thành trung tâm vui chơi, giải trí sôi động với những trải nghiệm kéo dài từ ngày đến đêm, trong đó hoạt động pháo hoa nghệ thuật 7 ngày/tuần đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách.

Những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Bãi Cháy mỗi đêm. Ảnh: Ánh Dương

Sức hút của Bãi Cháy là thành quả của chiến lược đầu tư bài bản suốt hơn một thập kỷ với hệ sinh thái đồng bộ gồm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, thương mại và lễ hội.

Tại trung tâm quần thể Sun Elite City, mảnh ghép kinh tế đêm được định hình rõ nét với chợ đêm VUI-Fest Hạ Long - tổ hợp ẩm thực, giải trí, nghệ thuật kết hợp pháo hoa tầm cao mỗi đêm, góp phần tái hiện nhịp sống sôi động bên Vịnh di sản. Cuối tháng 5 này, show trình diễn ánh sáng 3D mapping Long Vân Khánh Hội dự kiến ra mắt, tiếp tục làm phong phú thêm trải nghiệm đêm tại Bãi Cháy.

Không khí náo nhiệt và sầm uất tại chợ đêm VUI-Fest Hạ Long. Ảnh: Ánh Dương

Sự cộng hưởng này tạo nên chuỗi trải nghiệm liền mạch từ ngày đến đêm, khi du khách có thể cập bến tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, vui chơi tại Sun World, thư giãn bên bãi biển và tiếp tục khám phá các show nghệ thuật, pháo hoa, mua sắm về đêm.

Khi nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và chi tiêu được đáp ứng trong cùng một hệ sinh thái, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách cũng gia tăng, từng bước chuyển Bãi Cháy từ một điểm đến hút khách thành tọa độ tạo dòng tiền bền vững.

Tâm điểm đầu tư trong lòng "Thủ phủ không ngủ"

Nằm tại trung tâm du lịch Bãi Cháy, quần thể Sun Elite City quy mô 324ha đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư nhờ mô hình all-in-one, tích hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm và giải trí trong cùng một hệ sinh thái.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động kinh tế đêm và lễ hội đang góp phần giúp Bãi Cháy từng bước giảm phụ thuộc vào tính mùa vụ - bài toán lâu nay của du lịch miền Bắc. PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam từng nhận định, thách thức lớn nhất của các đô thị du lịch biển phía Bắc là mùa vụ, và lời giải nằm ở việc kiến tạo những không gian đủ sức hấp dẫn để duy trì sức sống quanh năm.

Chính chiến lược liên tục bổ sung trải nghiệm mới (pháo hoa hàng đêm, chợ đêm VUI-Fest, show ánh sáng, lễ hội…) của Sun Group đang góp phần giải quyết bài toán này. Đồng thời, quỹ đất lớn để phát triển đô thị đồng bộ tại trung tâm Bãi Cháy ngày càng khan hiếm càng làm tăng giá trị của Sun Elite City.

Một yếu tố then chốt khác tạo niềm tin cho nhà đầu tư chính là năng lực "thâm canh" của Sun Group. Không dừng lại ở việc bàn giao các sản phẩm bất động sản, Sun Group liên tục đầu tư, làm mới và nâng cấp hệ sinh thái. Việc bắt tay cùng KPF (Kohn Pedersen Fox) - đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới - để quy hoạch Sun Elite City cho thấy tầm nhìn quốc tế và cam kết về một tiêu chuẩn sống, đầu tư thượng lưu.

Bên cạnh đó, sự thuận tiện về hạ tầng của Quảng Ninh cũng đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho Bãi Cháy. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, hệ thống cao tốc, tới đây là đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh cùng sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ mở ra dư địa phát triển rất lớn cho du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Ảnh: Ánh Dương

Khi lợi thế Vịnh Hạ Long được cộng hưởng với hệ sinh thái giải trí đa tầng, Bãi Cháy không đơn thuần chỉ là điểm trung chuyển để tham quan Vịnh mà đang từng bước trở thành cực tăng trưởng mới của du lịch nghỉ dưỡng phía Bắc.