Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phản hồi kiến nghị của công dân liên quan đến quy định tách, hợp thửa đất.

Trước đó, Cục nhận được phản ánh của ông L.Q.H. cho rằng, khoản 3 Điều 11 Nghị quyết 254/2025/QH15 (Nghị quyết 254) đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (cụ thể là quy định về tách thửa đất tại điểm d khoản 1 Điều 220 của Luật Đất đai).

Tuy nhiên, ông H. phản ánh tại TPHCM, Quyết định số 100/2024 quy định: trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích làm lối đi, lối đi này do các bên thỏa thuận.

UBND quận, huyện và TP Thủ Đức (cũ) sẽ căn cứ tình hình thực tế để xem xét việc thỏa thuận này có đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, điện... trước khi chấp thuận tách hoặc hợp thửa.

Theo ông H., việc quy định tách thửa đất tại TPHCM kể cả trong trường hợp được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua để kết nối với đường giao thông công cộng vẫn phải kèm điều kiện “đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy, về hệ thống cấp thoát nước, điện”.

Người dân cho rằng nội dung trên mâu thuẫn, không phù hợp với khoản 3 Điều 11 Nghị quyết 254.

“Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết 254 vẫn phải kèm điều kiện của địa phương thì đề nghị xem xét điều chỉnh khoản này để thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước”, ông H. kiến nghị.

Trả lời phản ánh, Cục Quản lý đất đai cho biết việc tách, hợp thửa đã được quy định tại Điều 220 Luật Đất đai 2024. Nghị quyết 254 (có hiệu lực từ 11/12/2025) cũng bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh, Luật Đất đai đã trao quyền cho UBND cấp tỉnh quy định cụ thể điều kiện tách thửa, căn cứ vào quy định chung, pháp luật liên quan cũng như phong tục, tập quán địa phương.

Đáng chú ý, Nghị quyết 254 cũng nêu rõ tại khoản 3 Điều 13 rằng, trường hợp nghị quyết này và các luật khác có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì thực hiện theo quy định của nghị quyết này.

Trước phản ánh của công dân, Cục Quản lý đất cho biết, trường hợp Quyết định 100/2024 của UBND TPHCM có mâu thuẫn với quy định tại Điều 220 Luật Đất đai và Nghị quyết 254, đề nghị ông gửi phản ánh kiến nghị đến UBND TPHCM để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo thẩm quyền được giao tại khoản 4 Điều 220 của Luật Đất đai.

Ngược lại, nếu quy định của địa phương không trái với Luật Đất đai, Nghị quyết 254 thì thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 100/2024.