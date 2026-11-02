Không quân Ukraine cho biết hệ thống cảnh báo không kích của nước này bị tin tặc tấn công vào tối 1/11, khiến còi báo động vang lên khắp cả nước.

Người dân Ukraine cũng nhận được hàng loạt thông báo giả về nguy cơ tấn công hạt nhân, hóa học và giao tranh trên đường phố.

Các phóng viên của báo Kyiv Independent cho biết, đã nhận được thông báo trên điện thoại thông qua ứng dụng Cảnh báo không kích, một sản phẩm hợp tác giữa Bộ Chuyển đổi số Ukraine và công ty công nghệ an ninh Ajax Systems.

“Xin chào! Cảnh báo hạt nhân sắp được phát đi trên toàn Ukraine! Đừng lo lắng, tên lửa Oreshnik đang trên đường tới”, một thông báo giả trên ứng dụng Air Alert viết.

Cảnh báo giả được gửi tới điện thoại của người dân. Ảnh: Kyiv Independent

Theo các phóng viên tại hiện trường, còi báo động không kích cũng vang lên tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó có tỉnh Zakarpattia ở miền tây Ukraine.

Không quân Ukraine thông báo: “Rất có thể ứng dụng Cảnh báo không kích đã bị đối phương xâm nhập. Không có nguy cơ phóng xạ! Xin hãy bình tĩnh và theo dõi các thông tin cập nhật trên kênh Telegram của chúng tôi”.

Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine cũng nhận định ứng dụng Cảnh báo không kích “có khả năng đã bị xâm nhập”. Đối với người dân ở thủ đô Kiev, Bộ Chuyển đổi số Ukraine khuyến nghị dùng ứng dụng Kyiv Digital để cập nhật thông tin về các cảnh báo không kích.

Một số thống đốc địa phương cũng khuyến cáo hệ thống đã bị tấn công mạng và trấn an người dân rằng không có mối đe dọa thực sự nào. Thống đốc tỉnh Ivano-Frankivsk, bà Svitlana Onyshchuk cho biết: “Hiện tình hình tại tỉnh vẫn bình yên. Các thông tin ban đầu cho thấy ứng dụng thông báo đã bị tấn công mạng”.

Các quan chức cũng cảnh báo vụ tấn công mạng có thể liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong đó các thông báo đính kèm đường link độc hại. “Ứng dụng Cảnh báo không kích đang bị tấn công mạng. Không nhấp vào đường link trong tin nhắn”, Thống đốc tỉnh Vinnytsia, bà Natalia Zabolotna lưu ý. Khoảng một giờ sau, các cảnh báo giả đã được gỡ bỏ.

Đến nửa đêm 1/11 theo giờ địa phương, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine tuyên bố hệ thống cảnh báo trên toàn quốc đã hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi thông tin từ chính quyền địa phương và chú ý các tín hiệu phát qua hệ thống loa công cộng.