Quân đoàn 3 của Ukraine đã công bố đoạn phim cho thấy máy bay không người lái (UAV) của nước này bám đuôi một trực thăng Mi-8 của Nga về tận căn cứ và tấn công, phá hủy nó.

UAV Ukraine bám đuôi trực thăng Ukraine. Video: Quân đoàn 3 của Ukraine

Kênh Sky News và trang United24Media dẫn tin từ quân đội Ukraine cho biết vào ngày 30/10, vụ việc diễn ra khi trung đội tấn công SKYFOM thuộc tiểu đoàn không người lái của Lữ đoàn tấn công số 3 thực hiện nhiệm vụ tập kích các hệ thống quân sự của Nga.

Kíp điều khiển UAV của Ukraine đã phát hiện trực thăng Mi-8 của đối phương đang bay trên không và triển khai UAV Hornet để đánh chặn. Phi hành đoàn Nga đã đổi hướng và trực thăng bay nhanh hơn chiếc UAV đang truy đuổi.

Sau khi trực thăng hạ cánh, kíp điều khiển của Ukraine đã tấn công trực thăng ở vị trí gần khu vực bình nhiên liệu. Một UAV Hornet thứ hai sau đó tiếp tục đánh trúng mục tiêu, khiến trực thăng Nga cháy rụi hoàn toàn.

Theo các chuyên gia, Mi-8 là dòng trực thăng quân sự hai động cơ được phía Nga sử dụng rộng rãi để vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị, sơ tán thương binh cũng như hỗ trợ các hoạt động tác chiến trên chiến trường.

Các nhà phân tích Ukraine thuộc nhóm CyberBoroshno đã xác định vị trí cuộc tấn công gần làng Tarasivka, thuộc khu vực Luhansk do Nga kiểm soát, cách tiền tuyến khoảng 45km.

Cũng liên quan tới tình hình chiến sự, hãng thông tấn TASS dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (31/10) cho biét các lực lượng nước này đã tấn công một con tàu đang vận chuyển hàng hóa quân sự cho quân đội Ukraine ở nam Odessa.