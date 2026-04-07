Pháp:

Ủy ban Điều tiết Năng lượng Pháp (CRE) đã công bố biểu giá FIT mới và mức bù đắp điện dư cho các hệ thống điện mặt trời dưới 100 kW. Biểu giá có hiệu lực từ ngày 1/4 đến 1/7, qua đó xác nhận đà sụt giảm liên tục của biểu giá hỗ trợ này.

Cụ thể, mức giá đối với các hệ thống từ 9 kW đến 36 kW đã giảm xuống còn 0,805 Euro/kWh (0,93 USD), trong khi các hệ thống lắp đặt trong khoảng từ 36 kW đến 100 kW sẽ nhận được 0,70 Euro/kWh trong giai đoạn này.

Mức giá cho lượng điện dư thừa từ các hệ thống từ 9 kW đến 100 kW đã giảm xuống còn 0,473 Euro/kWh, thấp hơn so với mức 0,536 Euro/kWh trước đó.

Pháp đã cắt giảm biểu giá bán điện mặt trời (FIT) đối với các hệ thống có công suất từ 9-100 kW. Ảnh minh họa: PV

Đáng chú ý, mức giá điện dư này đang tiến gần đến ngưỡng dành cho các hệ thống nhỏ hơn 9 kW, nơi mà khoản bù đắp cho sản lượng điện dư thừa đã bị bãi bỏ theo một nghị định sửa đổi ban hành vào năm 2025.

Các khoản hỗ trợ đầu tư được ấn định ở mức 80 Euro/kW cho các lắp đặt dưới 9 kW, 120 Euro/kW cho các hệ thống từ 9 kW đến 36 kW và 60 Euro/kW cho hệ thống từ 36 kW đến 100 kW.

Những thay đổi này phản ánh sự chuyển dịch rộng lớn hơn trong thị trường điện mặt trời dân dụng và thương mại của Pháp hướng tới việc tối đa hóa khả năng tự tiêu thụ, tích hợp lưu trữ và điện hóa các nhu cầu sử dụng tại chỗ, thay vì dựa vào việc bán điện dư thừa.

Kể từ ngày 22/9/2025, chỉ các hệ thống dưới 100 kW mới tiếp tục đủ điều kiện tham gia cơ chế FIT. Các dự án từ 100 kW đến 500 kW hiện được phân bổ thông qua quy trình đấu thầu đơn giản hóa, mặc dù các vòng nộp hồ sơ bổ sung vẫn chưa được công bố.

Tính đến nay, mới chỉ có một vòng đấu thầu được tổ chức vào cuối năm 2025, phê duyệt 43,5 MW trong tổng số 192 MW công suất đăng ký.

Theo PV