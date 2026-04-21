Khẳng định dấu ấn trên bản đồ y tế dự phòng khu vực

VNVC là hệ thống trung tâm tiêm chủng tiên phong của Việt Nam được vinh danh trang trọng ở Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN, khẳng định dấu ấn danh dự trên bản đồ y tế dự phòng khu vực.

VNVC nhận 3 giải thưởng lớn tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức tại Singapore. Ảnh: Mộc Thảo

VNVC được Hội đồng bình chọn đánh giá cao bởi đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng chuyên môn, năng lực công nghệ - đổi mới, tính đồng bộ trong vận hành, mức độ hài lòng của khách hàng và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Giải thưởng tại diễn đàn khu vực dành cho VNVC đã khẳng định sự tiên phong, vượt trội trong kiến tạo mô hình “tiêm chủng vắc xin độc bản” trên thế giới. Đó là hệ thống bao phủ toàn diện với hệ sinh thái từ nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà máy sản xuất công nghệ cao, phân phối chuyên nghiệp, trực tiếp triển khai tiêm chủng tại mạng lưới hàng trăm trung tâm tiêm chủng hiện đại, quy mô lớn và nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng.

Hành trình gần 10 năm chinh phục khách hàng trong nước

VNVC ra đời năm 2017, trong bối cảnh thị trường vắc xin dịch vụ tại Việt Nam thường xuyên khan hiếm về số lượng và chủng loại, giá vắc xin cao và biến động, nhu cầu tiêm chủng vắc xin dịch vụ của người dân chưa được đáp ứng đầy đủ, đặc biệt là chất lượng dịch vụ toàn diện từ khâu bảo quản, tiêm chủng và chăm sóc khách hàng đều chưa được chú trọng.

Tại Việt Nam, hoạt động tiêm chủng vắc xin được quản lý đồng thời bởi các quy định của Luật Phòng bệnh, Dược và Khám - chữa bệnh. Trên nền tảng đó, từ khi thành lập, VNVC xây dựng hệ thống tiêm chủng chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như GDP, GSP, quy trình tiêm chủng một chiều và giám sát, xử trí phản ứng sau tiêm nghiêm ngặt cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản.

VNVC đồng thời đầu tư mạnh vào chuỗi kho lạnh hiện đại tại các trung tâm và các tổng kho lớn tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, hệ thống điện dự phòng 3 lớp, không phụ thuộc lưới điện quốc gia, với giám sát nhiệt độ 24/24 theo thời gian thực. Các điều kiện này giúp VNVC lưu trữ cùng lúc hàng trăm triệu liều vắc xin, đảm bảo chất lượng tối ưu và hiệu quả phòng bệnh cao sau tiêm.

VNVC thiết lập mô hình tiêm chủng chuyên nghiệp, bảo quản vắc xin nghiêm ngặt, đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, tiện ích phục vụ giúp đảm bảo an toàn tối đa, mang lại sự hài lòng và yên tâm cho khách hàng.

Để có được các vắc xin thế hệ mới, chất lượng cao trên thế giới, VNVC đã đàm phán và ký kết hợp tác chiến lược, toàn diện và bền vững với các hãng vắc xin hàng đầu thế giới như GSK, Sanofi, MSD, Pfizer, Abbott, Takeda, Substipharm Biologics… Trong đó, việc đầu tư hàng chục triệu USD tiếp cận vắc xin Covid-19 AstraZeneca từ giai đoạn nghiên cứu đã giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á triển khai tiêm chủng.

VNVC tiên phong đưa về hơn 20 loại vắc xin mới và thế hệ mới, chấm dứt tình trạng khan hiếm vắc xin dịch vụ tại Việt Nam, giúp người dân tiếp cận sớm các giải pháp phòng bệnh tiên tiến ngang bằng các nước phát triển.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, trong suốt hành trình phát triển, VNVC vẫn luôn kiên định với sứ mệnh vì cộng đồng, với nhiều chính sách nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận vắc xin cho người dân như: duy trì bình ổn giá, hỗ trợ “tiêm trước, trả sau” cho các gói vắc xin, thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông, cuộc thi sôi nổi, tư vấn trực tuyến và trực tiếp với sự tham gia của các chuyên gia y tế dự phòng và điều trị uy tín.

VNVC tổ chức tiêm miễn phí hàng triệu liều vắc xin, giáo dục nâng cao kiến thức về tiêm chủng và vắc xin trong cộng đồng

Nhờ những nỗ lực không ngừng, VNVC đã góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn, đặc biệt, thống kê cho thấy mức tăng ấn tượng ở nhóm khách hàng người lớn khi chiếm hơn 40% tổng số. Từ đó, VNVC đã từng bước hình thành thói quen tiêm chủng vắc xin trọn đời trong cộng đồng.

Góp phần nâng cao năng lực tự chủ vắc xin quốc gia

Trong bối cảnh nguồn cung vắc xin vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, VNVC đã đầu tư xây dựng Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp của WHO, châu Âu và FDA (Mỹ). Tháng 5/2025, Lễ khởi công Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC diễn ra với sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Dự kiến, nhà máy sẽ cung ứng hơn 100 triệu liều vắc xin mỗi năm khi đi vào vận hành.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC đã ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ với nhiều đối tác và đầu tư dây chuyền sản xuất vắc xin hiện đại bậc nhất thế giới. Ảnh: Hải Nam

VNVC không chỉ góp phần nâng cao năng lực tự chủ vắc xin quốc gia, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho thị trường tiêm chủng dịch vụ, từng bước đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị y sinh toàn cầu. Từ nền tảng đầu tư bài bản, năng lực vận hành quy mô lớn đến định hướng đổi mới và phát triển bền vững, VNVC đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong hệ sinh thái y tế hiện đại của Việt Nam.

Khánh Dương