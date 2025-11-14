Thông tin này được Thạc sĩ Hoàng Hồng Mai, Phó trưởng phụ trách Văn phòng Chương trình tiêm chủng quốc gia, chia sẻ ngày 14/11.

Theo bà Mai, lộ trình đưa các vắc xin mới vào Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 được quy định trong Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ.

Vắc xin HPV sẽ được đưa vào Chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2026. Đây là loại vắc xin phòng virus HPV (Human papilloma virus) có thể gây ra ung thư cổ tử cung, hậu môn, âm đạo và một số bệnh lý khác như sùi mào gà.

Trong giai đoạn 2023-2024, vắc xin Rota phòng bệnh tiêu chảy cấp đã bước đầu được triển khai miễn phí. Đến năm 2026, vắc xin này sẽ được áp dụng trên toàn quốc, bảo đảm trẻ em ở tất cả tỉnh, thành được uống 2 liều miễn phí.

Trong năm 2025, vắc xin phế cầu đã được tiêm miễn phí, mở rộng dần theo địa phương do chi phí vắc xin này hiện còn cao.

Theo bà Mai, lộ trình đến năm 2030, vắc xin cúm mùa sẽ được triển khai miễn phí trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia được thực hiện trên toàn quốc từ năm 1985. Sau gần 40 năm, chương trình đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ thường xuyên đạt trên 90%. Việt Nam thanh toán bệnh bại liệt vào năm 2000 và loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005.

Hiện nay, Chương trình tiêm chủng mở rộng cung cấp miễn phí 12 loại vắc xin phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến cho trẻ em và phụ nữ có thai.

HPV là một loại virus gây u nhú ở người. Đây là bệnh lây qua đường tình dục phổ biến trên thế giới. Có đến 11-12% dân số thế giới (tương đương 700-800 triệu người) đang nhiễm HPV ở cả nam và nữ. Ở Việt Nam, tỷ lệ nhiễm HPV vào khoảng 8-11% tùy vùng miền. Có ít nhất 50% phụ nữ đã nhiễm HPV 1 lần trong đời. HPV có thể gây ra những vấn đề về sức khỏe như mụn sinh dục và ung thư cổ tử cung ở nữ, ung thư dương vật và hầu họng. HPV có thể lây lan ngay cả khi người bệnh không có dấu hiệu hay triệu chứng gì. Bất cứ ai có quan hệ tình dục đều có thể bị HPV, ngay cả khi chỉ có một bạn tình.