Với chủ đề “Kiên trì phụng sự”, Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia uy tín do Báo Nhân Dân tổ chức, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nhằm tôn vinh các dự án cộng đồng có cam kết lâu dài, tạo ra tác động bền vững và có khả năng lan tỏa giá trị tích cực cho xã hội.

Dự án “Bảo tồn Nguồn nước” là sáng kiến trọng điểm của Heineken Việt Nam trong chiến lược phát triển bền vững “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn”, được triển khai nhằm tạo tác động tích cực cho nguồn nước và môi trường, đóng góp thiết thực cho cộng đồng địa phương, và ứng phó với những thách thức ngày càng gia tăng về an ninh nguồn nước tại Việt Nam.

Heineken Việt Nam nhận giải thưởng "Dự án Bền vững" tại Human Act Prize 2025

Trên thực tế, dù đóng vai trò then chốt trong đời sống cũng như hoạt động sản xuất, tài nguyên nước tại Việt Nam đang chịu áp lực ngày càng lớn, đặc biệt tại nhiều lưu vực sông trọng điểm như Đồng bằng sông Cửu Long. Đáng chú ý, chỉ khoảng 37% tổng lượng nước sẵn có tại Việt Nam được tái tạo trong lãnh thổ quốc gia, trong khi phần lớn còn lại phụ thuộc vào các nguồn xuyên biên giới, khiến Việt Nam trở nên dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và các tác động môi trường.

Luôn cam kết phát triển song hành cùng đất nước và con người Việt Nam, Heineken Việt Nam đã tiên phong phát triển dự án Bảo tồn nguồn nước theo cách tiếp cận toàn diện, thuận theo tự nhiên thông qua hợp tác chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, WWF-Việt Nam, cùng các sở ban ngành và đối tác địa phương.

Theo đó, từ năm 2012 đến nay, doanh nghiệp đã triển khai nhiều sáng kiến giúp phục hồi hệ sinh thái rừng đầu nguồn, xây dựng chiến lược quản lý thủy văn, hỗ trợ nông dân áp dụng canh tác bền vững, và cung cấp nước sạch cho cộng đồng vùng sâu, vùng xa, bao gồm chương trình bảo tồn nguồn nước tại lưu vực sông Hồng, sông Tiền và sông Đồng Nai, cùng chương trình nước vì cộng đồng tại tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ).

Nổi bật, thông qua việc triển khai dự án, Heineken Việt Nam đã hoàn thành tham vọng bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm 5 năm, hoàn trả hơn 690 triệu lít nước mỗi năm cho thiên nhiên nơi đây - nhiều hơn tổng lượng nước sử dụng trong sản phẩm và bốc hơi trong quá trình sản xuất tại nhà máy Tiền Giang.

Heineken Việt Nam đạt tham vọng bù hoàn nước sớm 5 năm

Phát biểu tại lễ trao giải, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao Heineken Việt Nam, ông James Crampton, chia sẻ: “Dự án Bảo tồn Nguồn nước đại diện cho những nỗ lực kiên trì phụng sự cộng đồng và môi trường trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi. Thành quả này đạt được nhờ sự hợp tác chặt chẽ với các đối tác tin cậy, là minh chứng cho tầm quan trọng của mô hình hợp tác công-tư hiệu quả.

Dự án không chỉ tạo tác động tích cực cho nguồn nước, mà còn mang lại lợi ích trực tiếp đến cộng đồng địa phương, giúp nâng cao sinh kế và khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân. Giải thưởng “Dự án Bền vững” là sự ghi nhận ý nghĩa đối với Heineken Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết luôn song hành phát triển, hướng đến một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn”.

Doanh nghiệp dự kiến mở rộng triển khai các sáng kiến bảo tồn nguồn nước tại các lưu vực sông trọng điểm

Với tham vọng vì một Việt Nam tốt đẹp hơn, Heineken Việt Nam luôn đặt phát triển bền vững làm trọng tâm trong mọi hoạt động kinh doanh và sản xuất. Chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp được triển khai toàn diện dựa trên ba trụ cột Môi trường-Xã hội-Uống có trách nhiệm, phù hợp với những mục tiêu của quốc gia và mang lại nhiều đóng góp thiết thực cho kinh tế và cộng đồng. Trong năm 2024, Heineken Việt Nam đóng góp tương đương 0,5% GDP quốc gia, tạo ra hơn 170.000 việc làm trong chuỗi giá trị. Doanh nghiệp cũng được ghi nhận trong Top 200 doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất năm 2025 theo danh sách VNTax 200.

Hướng về tương lai, Heineken Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các tổ chức và cộng đồng địa phương nhằm mở rộng các sáng kiến phát triển bền vững, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tạo ra giá trị lâu dài cho Việt Nam. Doanh nghiệp đồng thời truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm nhằm kêu gọi sự chung tay hành động, và nhân rộng những mô hình hiệu quả, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Bích Đào