Sau khi được Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phân bổ slot, so với tuần trước, các hãng hàng không trong nước đã bổ sung thêm 586 chuyến với số lượng ghế cung ứng tăng khoảng 134,8 nghìn. Thời gian tăng cường các chuyến bay bắt đầu từ ngày 17/1 đến ngày 12/2.

Cụ thể, tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chặng Hà Nội - TPHCM tăng 90 chuyến, chiều ngược lại tăng 89 chuyến. Chặng TPHCM - Đà Nẵng tăng thêm 24 chuyến, chặng TPHCM - Thanh Hóa tăng thêm 22 chuyến, chặng TPHCM - Huế tăng 23 chuyến, chặng TPHCM - Vinh tăng 24 chuyến, chặng Hải Phòng- TPHCM tăng thêm 43 chuyến… so với tuần trước đó.

Lưu lượng hành khách qua Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài dự kiến tăng cao vào những ngày sắp tới. Ảnh: N. Hà

Với thời gian nghỉ Tết dài, Cục Hàng không Việt Nam dự báo lượng hành khách tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất tăng cao, một số thời điểm có thể xảy ra ùn tắc cục bộ tại nhà ga nội địa. Vì thế, hành khách có thể nhận hành lý chậm hơn bình thường.

Do vậy, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp, đồng thời tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh hàng không.