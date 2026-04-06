Cuối tuần qua, phòng vé không có nhiều xáo trộn bởi vị trí dẫn đầu vẫn là quán quân của tuần trước - Hẹn em ngày nhật thực. Tác phẩm có sự tham gia của NSND Lê Khanh, hoa hậu Thiên Ân nhận đánh giá tích cực và hâm nóng phòng vé nhờ hiệu ứng truyền miệng giúp Hẹn em ngày nhật thực liên tiếp 2 tuần dẫn đầu doanh thu. Hiện phim thu gần 63 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, theo thống kê của Box Office Vietnam.

"Hẹn em ngày nhật thực" 2 tuần đứng đầu phòng vé.

Trong khi đó, phần 2 bom tấn hoạt hình Super Mario ra rạp không tạo cú nổ lớn như phần 1 ra mắt 3 năm trước bất chấp việc là thương hiệu mạnh được chuyển thể từ game đình đám lẫn sự góp mặt của dàn sao đình đám Hollywood. Super Mario 2 chỉ giành ngôi á quân phòng vé. Dù công chiếu từ 1/4 nhưng phim chỉ thu về 10 tỷ đồng sau 5 ngày.

Sức nóng của Hẹn em ngày nhật thực cộng với tranh cãi về chất lượng phim Song hỷ lâm nguy khiến tác phẩm có sự góp mặt của NSND Trung Anh đóng có doanh thu thấp. Phim ra rạp cuối tuần qua và chỉ đứng thứ 3 phòng vé với doanh thu chưa đầy 8 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Dàn diễn viên trong phim "Song hỷ lâm nguy".

Hoạt hình Hollywood Cú nhảy kỳ diệu vững chắc ở hạng 4 với doanh thu xấp xỉ 62 tỷ đồng sau 4 tuần ra rạp. Trong khi đó, phim kinh dị Quỷ nhập tràng 2 giảm mạnh về doanh thu, hiện đứng thứ 5 phòng vé và đã thu về hơn 132 tỷ đồng.

Phim Tài của Mỹ Tâm bị đẩy xuống hạng 7 còn Ánh dương của mẹ - phim có doanh thu cao nhất Đài Loan - vừa ra rạp cuối tuần qua nhưng chỉ xếp thứ 10 khi chưa thu nổi 300 triệu đồng.

