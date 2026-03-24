Ngày 24/3, phim điện ảnh Hàn Quốc - Dưới bóng Điện Hạ (The King’s Warden) đã phát hành trailer, ấn định lịch khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/4. Đây là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc, thu về hơn 142 tỷ won (khoảng 2500 tỷ đồng) tính đến thời điểm hiện tại. Màn kết hợp ăn ý của bộ đôi diễn viên thực lực - Yoo Hai-jin và Park Ji-hoon đã tạo nên một câu chuyện giàu cảm xúc, chạm đến trái tim mọi khán giả.

Dưới bóng Điện Hạ giới thiệu đến khán giả Việt “một chương sử đẫm máu và nước mắt” về vị vua bị lãng quên. Vua Danjong (1441–1457), tên thật là Yi Hong-wi, là vị quân vương thứ 6 của triều đại Joseon, lên ngôi khi còn rất nhỏ. Tuổi thơ gắn với ngai vàng nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, ông bị chính người chú phế truất chỉ sau vài năm trị vì.

Bị lưu đày đến vùng Cheongnyeongpo heo hút, Danjong sống những năm tháng cuối đời trong cô lập và u uất. Lấy bối cảnh năm 1457 dưới triều đại Joseon, Dưới bóng Điện Hạ kể câu chuyện của vua Danjong và trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hai-jin thủ vai), người chấp nhận biến ngôi làng nghèo thành nơi giam giữ nhà vua để đổi lấy hy vọng cho dân làng.

Phim mở ra mối liên kết lặng lẽ nhưng sâu sắc, nơi những phận người nhỏ bé cùng trôi dạt giữa cơn sóng lớn của lịch sử. Không đi theo lối kể sử thi nặng nề, bộ phim đặt trọng tâm vào số phận con người để nỗi cô độc, sự gắn kết và niềm tin dần hiện lên rõ nét. Giữa bối cảnh lưu đày khắc nghiệt, tình người, lòng trung thành và sự bảo hộ âm thầm trở thành sợi dây kết nối những thân phận tưởng chừng xa cách. Nội dung mang đậm tính nhân văn của Dưới bóng Điện Hạ đã lay động hàng triệu người dân Hàn Quốc được giới chuyên môn lẫn công chúng ghi nhận.

Quy tụ dàn diễn viên thực lực nhiều thế hệ, Dưới bóng Điện Hạ gây ấn tượng khi đặt những gương mặt quen thuộc vào một câu chuyện giàu chiều sâu cảm xúc. Park Ji-hoon đảm nhận vai vua Danjong, mang đến hình ảnh một vị quân vương trẻ tuổi với nội tâm phức tạp, vừa mong manh vừa kiên cường giữa biến động lịch sử.

''Dưới bóng Điện Hạ'' khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 10/4/2026.

Sánh đôi cùng anh là Yoo Hai-jin trong vai trưởng làng Eom Heung Do - nhân vật vừa thực tế vừa ấm áp, đóng vai trò kết nối cảm xúc của toàn bộ câu chuyện. Bên cạnh đó, sự góp mặt của Yoo Ji-tae và Jeon Mi-do hứa hẹn bổ sung thêm chiều sâu và sức nặng cho bức tranh lịch sử, tạo nên một tổng thể diễn xuất hài hòa, tinh tế và đầy sức lay động.