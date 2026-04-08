Sau khi làm mưa làm gió ở phòng vé Hàn Quốc, hút hơn 16 triệu khán giả ra rạp, mang về doanh thu 156 tỷ won (gần 2700 tỷ đồng) tính đến ngày 7/4, Dưới bóng Điện Hạ (The King’s Warden) tiếp tục công chiếu tại Việt Nam.

Park Ji Hoon và Yoo Hai Jin ăn ý tuyệt vời trên màn ảnh dù chênh nhau tới 29 tuổi.

Dựa trên một sự kiện lịch sử có thật tại Hàn Quốc kết hợp với câu chuyện cảm động về tình người, bộ phim lấy nước mắt người xem nhờ màn hóa thân xuất thần của dàn diễn viên thực lực.

Thành viên nhóm Wanna One - Park Ji Hoon, vốn được coi như một thần tượng Kpop “lấn sân” diễn xuất, nay đã có vai diễn để đời chinh phục giới chuyên môn và lay động trái tim của khán giả. Nam diễn viên 56 tuổi Yoo Hai Jin tiếp tục ghi dấu trên màn ảnh Hàn khi thành công khắc hoạ hình ảnh một người phụng sự quân vương vô cùng trung thành và ấm áp.

“Ông chú quốc dân” Yoo Hai Jin ở hậu trường.

Yoo Hai Jin chia sẻ: “Tôi bị thu hút bởi bộ phim vì dù nhiều người đã biết câu chuyện về Danjong, Dưới bóng Điện Hạ lại mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới. Khi thể hiện Eom Heung Do, tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Park Ji Hoon. Thực sự tôi không thể hình dung ai khác vào vai Yi Hong Wi. Cậu ấy khơi gợi trong tôi rất nhiều cảm xúc. Được làm việc cùng một người bạn, một diễn viên tuyệt vời như vậy là một vinh dự".

Sau khi gây ấn tượng mạnh với vai Yeon Si Eun trong series Weak Hero, Park Ji Hoon tiếp tục chinh phục giới phê bình và khán giả khi hóa thân trọn vẹn vào Danjong - Yi Hong Wi, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc. Đạo diễn Chang Hang-jun cho biết: “Tôi bị ấn tượng bởi sự dồn nén và năng lượng bùng nổ mà Park Ji Hoon thể hiện trong các tác phẩm trước. Nhân vật Yi Hong Wi nhất định phải do cậu ấy đảm nhận, tôi không nghĩ đến ai khác”.

Park Ji Hoon trên phim trường.

Để khắc họa một vị vua trẻ bị tước đoạt ngai vàng, dần rơi vào tuyệt vọng, nam diễn viên sinh năm 1999 đã trải qua nhiều buổi đọc kịch bản và thảo luận sâu với đạo diễn cùng bạn diễn, từ đó xây dựng nên một hình tượng Yi Hong Wi đa tầng và mang dấu ấn cá nhân rõ nét.

Park Ji Hoon cũng bày tỏ: “Tôi nhận được nguồn năng lượng rất lớn trên phim trường và cảm thấy mình cần đáp lại điều đó. Thật vinh dự khi được hợp tác với một tiền bối mà chỉ cần sự hiện diện thôi cũng đủ kéo bạn vào mạch cảm xúc của cảnh quay”.

Diễn viên Jeon Mi Do tại bối cảnh phim "Dưới bóng Điện Hạ".

Một trong những gương mặt quen thuộc không kém với khán giả Việt là Jeon Mi Do, nữ chính của series phim Hospital Playlist đình đám. Với hơn 2 thập kỷ kinh nghiệm trên sân khấu và màn ảnh, Jeon Mi Do vào vai Mae Hwa - cung nữ thân cận của Yi Hong Wi. Lần đầu thử sức với dòng phim cổ trang, Jeon Mi Do cho biết việc được đào tạo về nghi lễ cung đình đã giúp cô xây dựng vai diễn một cách chân thực hơn.

Lấy bối cảnh năm 1457 dưới triều đại Joseon, Dưới bóng Điện Hạ khắc họa số phận nghiệt ngã của vua Danjong - vị quân vương thứ 6 của triều đại. Lên ngôi khi tuổi đời còn non trẻ, Danjong nhanh chóng trở thành quân cờ trong vòng xoáy quyền lực tàn khốc. Bị chính người chú lật đổ, phế truất và đày đến vùng Cheongnyeongpo heo hút, cuộc đời của vị vua trẻ bỗng đầy u uất.

Dàn diễn viên tại showcase phim "Dưới bóng Điện Hạ". Ảnh: SBS

Tại chốn lưu đày, Danjong gặp trưởng làng Eom Heung Do - người đã chủ động biến ngôi làng nghèo thành nơi giam giữ nhà vua, đổi lại hy vọng cứu vãn sinh kế cho dân làng. Từ hai thân phận tưởng chừng đối lập, một cựu đế vương và một thường dân, bộ phim dần hé mở mối liên kết lặng lẽ nhưng sâu sắc - nơi lòng trung thành, sự che chở âm thầm và những phận người nhỏ bé cùng trôi dạt giữa cơn sóng lớn của lịch sử.

Dưới bóng Điện Hạ chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 10/4/2026.