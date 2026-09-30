Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026

VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27/9, thu hút hơn 6.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia, tranh tài ở bốn cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Xuất phát và về đích tại Quảng trường Hồ Chí Minh, các runner đã chinh phục những cung đường gắn với cảnh quan thiên nhiên và các địa danh văn hóa đặc sắc của tỉnh Nghệ An.

Các runners xuất phát tại VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026

Những nhà vô địch và hành trình vượt qua giới hạn

Những màn tranh tài quyết liệt của các runner đã mang đến nhiều khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ tại giải. Ở cự ly 42 km, VĐV Đan Quyết giành chức vô địch nam với thành tích 2 giờ 40 phút 53 giây, trong khi Mỹ Hiền về nhất nội dung nữ với thành tích 3 giờ 6 phút 1 giây.

Tại cự ly 21 km, Lê Văn Hương giành vị trí cao nhất ở nội dung nam với thành tích 1 giờ 17 phút 31 giây. Ở nội dung nữ, Băng Thạch Long Trinh cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 29 phút.

Ở các cự ly ngắn hơn, Lê Văn Thịnh và Lương Thị Huệ lần lượt giành ngôi nhất nam, nữ ở cự ly 10 km; trong khi Đinh Quang Vĩnh và Nguyễn Thị Hằng Nga đứng đầu hai nội dung nam, nữ ở cự ly 5 km.

Các VĐV nhận giải tại VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026

Những thành tích này là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, sự chuẩn bị thể chất và tinh thần vượt qua giới hạn của mỗi vận động viên.

Herbalife tiếp sức hành trình chinh phục của các runner

Với mong muốn thúc đẩy lối sống năng động và lành mạnh trong cộng đồng, Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng chạy bộ tại VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 với vai trò Nhà tài trợ Kim cương. Đây là lần đầu Herbalife Việt Nam đồng hành cùng một giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại Nghệ An.

Các runner đang chinh phục cung đường chạy

Herbalife Việt Nam cho biết đã trao thưởng các sản phẩm dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên đạt thành tích cao, bao gồm: Thực phẩm bổ sung: Herbalife 24 Rebuild Strength – hương Sôcôla, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: hỗn hợp dinh dưỡng thể thao công thức 1 - hương vani nguyên kem, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Trà N-R-G.

Không gian Expo bùng nổ năng lượng

Không gian trải nghiệm của Herbalife Việt Nam tại khu vực Expo đã trở thành điểm hẹn thu hút hàng nghìn VĐV, cổ vũ viên. Người tham gia được tư vấn kiến thức dinh dưỡng thể thao, tham gia các trò chơi tương tác sôi nổi và trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm chất lượng.

Không khí sôi động tại khu vực Expo

Một trong những điểm nhấn của khu vực expo là chương trình giao lưu cùng Châu Tuyết Vân, vận động viên 10 lần liên tiếp vô địch thế giới môn Taekwondo và Đại sứ thương hiệu Herbalife. Sự xuất hiện của nữ vận động viên mang đến nguồn cảm hứng về tinh thần tập luyện, sự bền bỉ và ý chí theo đuổi mục tiêu cho cộng đồng runner.

Cam kết dài hạn vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: “Việc liên tục duy trì và mở rộng hoạt động tài trợ cho các giải chạy trên toàn quốc là một phần trong cam kết mạnh mẽ của Herbalife nhằm góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn thông qua hoạt động đồng hành cùng các sáng kiến ​​về sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi tin rằng các sự kiện chạy bộ không chỉ giúp mỗi cá nhân chinh phục giới hạn của bản thân mà còn truyền cảm hứng để nhiều người thực hành chạy bộ như một thói quen hàng ngày để sống khỏe mạnh hơn”.

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026

VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 đánh dấu giải chạy thứ 19 Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VnExpress kể từ năm 2022. Trong năm 2026, đây là giải thứ tư thuộc hệ thống VnExpress Marathon mà Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành. Qua chuỗi hoạt động này, Herbalife Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu khuyến khích cộng đồng duy trì vận động thường xuyên và hình thành lối sống năng động, lành mạnh.

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(Nguồn: Herbalife Việt Nam)