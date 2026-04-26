Honda vừa phát đi thông báo chính thức về việc dừng bán ô tô tại thị trường Hàn Quốc từ cuối năm nay, khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện tại quốc gia Đông Bắc Á này. Quyết định rút lui được xem là bước đi mang tính chiến lược trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản đang đối mặt với hàng loạt khó khăn tại các thị trường trọng điểm ở châu Á.

Tháng 3/2026, Honda chỉ giao vỏn vẹn 84 xe tại thị trường Hàn Quốc và là tháng bán hàng "chạm đáy" của thương hiệu này. Ảnh: Honda

Honda bắt đầu đặt chân vào Hàn Quốc từ năm 2002 với mảng xe máy, trước khi mở rộng sang kinh doanh ô tô vào năm 2004. Ở giai đoạn đầu, hai mẫu xe Accord và CR-V từng giúp Honda xây dựng được hình ảnh nhất định trong nhóm thương hiệu Nhật Bản tại xứ kim chi.

Theo một báo cáo của tờ Chosun Daily, đây là thương hiệu xe nhập khẩu đầu tiên vượt mốc 10.000 xe bán ra mỗi năm tại Hàn Quốc vào năm 2008. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sức hút của hãng giảm sút rõ rệt khi người tiêu dùng Hàn Quốc ngày càng ưu ái xe nội địa và các thương hiệu điện hóa mới như BYD hay Tesla.

Trong cả năm ngoái, Honda chỉ bán được 1.951 xe tại Hàn Quốc, giảm 22% so với năm trước đó. Đáng chú ý, tháng 3/2026 được xem là "điểm đáy" khi hãng chỉ giao vỏn vẹn 84 xe, xếp thứ 18 trong tổng số 26 thương hiệu ô tô nước ngoài đang hoạt động tại đây.

Với quy mô thị trường ô tô Hàn Quốc hơn 1,6 triệu xe mỗi năm nhưng mức tiêu thụ quá thấp, việc tiếp tục duy trì hoạt động bán ô tô được đánh giá là không còn hiệu quả về mặt kinh tế.

Dù rút lui khỏi mảng ô tô, Honda khẳng định vẫn duy trì hoạt động xe máy tại Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục cung cấp dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng và phụ tùng cho các khách hàng ô tô hiện hữu. Đây được xem là động thái nhằm đảm bảo quyền lợi người dùng và giữ gìn hình ảnh thương hiệu trong dài hạn.

Một dây chuyền lắp ráp xe Honda ở nhà máy Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Nikkei Asia

Không chỉ Hàn Quốc, Honda cũng đang tiến hành thu hẹp mạnh mẽ hoạt động sản xuất tại Trung Quốc – thị trường ô tô lớn nhất thế giới và từng là "con gà đẻ trứng vàng" của hãng.

Tuần trước, hãng công bố kế hoạch tạm ngừng hoạt động ít nhất một nhà máy sản xuất xe động cơ đốt trong, sau khi doanh số năm 2025 chỉ đạt 646.000 xe, giảm 24% so với năm 2024 và lao dốc tới 60% so với cách đây 5 năm.

Theo lộ trình, vào tháng 6/2026, nhà máy Huangpu (liên doanh với GAC, hoạt động từ năm 1999) với công suất 240.000 xe/năm sẽ bị đóng cửa. Song song đó, Honda cũng đang xem xét dừng hoạt động một nhà máy liên doanh khác với Dongfeng vào năm 2027.

Nếu kế hoạch này được triển khai, năng lực sản xuất xe động cơ đốt trong của Honda tại Trung Quốc sẽ giảm một nửa, từ 960.000 xe xuống còn khoảng 480.000 xe/năm.

Tác động tiêu cực còn lan sang khu vực Đông Nam Á. Tại các thị trường vốn được xem là “sân nhà” như Thái Lan, Indonesia và Malaysia, doanh số ô tô Honda trong năm 2025 giảm 17%, chỉ còn khoảng 210.000 xe. Áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc giá rẻ, cùng tốc độ điện hóa chậm, đang khiến Honda dần mất lợi thế.

Theo lý giải của hãng, những quyết định rút lui và cắt giảm sản xuất là kết quả của quá trình tái phân bổ nguồn lực, nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh trong trung và dài hạn. Hiện tại, Honda ước tính sẽ phải gánh khoản thua lỗ lên tới 2,5 nghìn tỷ yên (khoảng 15,7 tỷ USD) do chi phí tái cấu trúc chiến lược xe điện toàn cầu.

Xe điện của Honda bị đánh giá là thiếu cạnh tranh vì giá cao, ít tính năng công nghệ. Ảnh: Visor

Thực tế cho thấy, Honda đang bị đánh giá là đi chậm trong cuộc đua xe điện và xe hybrid. Nhiều mẫu xe của hãng bị chê có giá bán cao, trang bị công nghệ chưa đủ hấp dẫn so với các đối thủ đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Việc rút khỏi Hàn Quốc và thu hẹp sản xuất tại Trung Quốc cho thấy Honda đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu, buộc phải chấp nhận "lùi một bước" để thích nghi với những thay đổi nhanh chóng của ngành ô tô toàn cầu, đặc biệt là xu hướng điện hóa đang diễn ra ngày càng quyết liệt.

