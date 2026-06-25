Đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) ngày 25/6 cho biết đây là ca bệnh hiếm gặp nguy hiểm. Bệnh nhân vốn khỏe mạnh, không hút thuốc, không sử dụng rượu bia và không có bệnh lý đáng chú ý.

Bệnh nhân cho biết sau một thời gian được người thân nhắc nhở cần chăm vận động hơn, ông bắt đầu tập luyện thể dục đều đặn. Trong một buổi tập, sau nhiều lần thực hiện động tác gập bụng, bệnh nhân bỗng đau bụng dữ dội.

Ban đầu, ông nghĩ đây chỉ là cảm giác đau cơ thông thường do tập quá sức nên cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, cơn đau càng lúc càng dữ dội, người bệnh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Trưởng Đơn nguyên can thiệp mạch, cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho thấy động mạch mạc treo tràng trên của bệnh nhân - mạch máu chính nuôi phần lớn ruột non và một phần ruột già - đã bị tắc hoàn toàn ở đoạn giữa.

Bệnh nhân cảm nhận cơn đau thuyên giảm ngay sau khi tái thông động mạch bị tắc. Ảnh: BVCC

“Nhiều khả năng động tác gập bụng với cường độ mạnh đã gây sang chấn lên thành mạch, dẫn đến hiện tượng bóc tách động mạch mạc treo tràng trên. Hiểu đơn giản, thành mạch máu bị rách một lớp bên trong, tạo thành 'đường hầm giả'. Máu chảy vào đường hầm này hình thành huyết khối, chèn ép lòng mạch thật và làm giảm nghiêm trọng lượng máu đến nuôi ruột", bác sĩ Thịnh phân tích.

Khi ruột không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất, tình trạng thiếu máu ruột cấp sẽ xảy ra. "Đây là cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm bởi nếu kéo dài, ruột có thể bị hoại tử", bác sĩ Thịnh nói thêm. Khi đó, người bệnh không chỉ phải phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột tổn thương mà còn có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Trước tình huống khẩn cấp, ê-kíp can thiệp mạch nhanh chóng tái thông động mạch bị tắc. Sau khi stent được triển khai thành công, dòng máu lưu thông trở lại. Bệnh nhân cảm nhận cơn đau giảm rõ rệt gần như ngay lập tức.

Bác sĩ Thịnh khuyến cáo, việc tập luyện cần phù hợp với thể trạng, đúng kỹ thuật và tăng dần cường độ theo thời gian. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như: Đau bụng dữ dội sau tập luyện; Đau kéo dài, không giảm khi nghỉ ngơi; Buồn nôn, nôn hoặc chướng bụng; Cảm giác đau khác hẳn với đau cơ thông thường.