Khi được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, bệnh nhân đã trong tình trạng sốc giảm thể tích nặng, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh 110 lần/phút, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử kinh nguyệt không đều, chậm kinh khoảng 1 tháng và trước đó có ra máu âm đạo bất thường. Kết quả siêu âm tại giường ghi nhận ổ bụng của người bệnh chứa nhiều dịch máu. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn, xác định cô bị mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ.

BSCKI Nguyễn Thị Thương, khoa Phụ sản, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết đây là trường hợp chửa ngoài tử cung vỡ rất nặng, nguy cơ ngừng tuần hoàn, tử vong có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bác sĩ Khoa Phụ sản thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh: Mạc Thảo

Thách thức đối với ê-kíp là vừa hồi sức chống sốc tích cực vừa nhanh chóng kiểm soát nguồn chảy máu. Bệnh nhân còn trẻ tuổi, chưa từng sinh con, yêu cầu bảo tồn được tử cung và hai buồng trứng, tạo cơ hội mang thai tự nhiên trong tương lai.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng chứa khoảng 1.800 ml máu loãng và máu cục. Khối chửa ngoài tử cung bị vỡ nhanh chóng được cắt bỏ, cầm máu triệt để. Đồng thời, các bác sĩ Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực liên tục hồi sức chống sốc, duy trì huyết động cho người bệnh. Cô được truyền tổng cộng 6 đơn vị hồng cầu và huyết tương trước, trong và sau phẫu thuật.

Ngày 24/6, sau 2 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại Khoa Phụ sản.

Thai ngoài tử cung là tình trạng trứng đã thụ tinh làm tổ và phát triển ngoài buồng tử cung, trong đó khoảng 95% số trường hợp xảy ra tại vòi tử cung. Bệnh lý này chiếm khoảng 1-2% các trường hợp thai nghén và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong 3 tháng đầu thai kỳ.

Khi khối chửa phát triển và vỡ, người bệnh có thể bị xuất huyết ổ bụng ồ ạt, dẫn đến sốc mất máu, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo chửa ngoài tử cung: - Chậm kinh - Ra máu âm đạo bất thường - Đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội - Chóng mặt, choáng váng, ngất