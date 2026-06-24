Ngày 24/6, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) thông tin, bệnh viện này đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi nữ, 12 tuổi, trú tại xã Cẩm Khê bị gãy hai xương cẳng chân phải.

Người nhà cho biết, trong quá trình trượt patin, trẻ bị ngã, chân phải tiếp đất trong tư thế bất thường; đau nhiều vùng cẳng chân phải và không thể vận động, đi lại. Sau khi sơ cứu, gia đình đưa trẻ đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Tại đây, kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhi bị gãy vỡ 1/3 dưới hai xương cẳng chân phải, đường gãy chéo xoắn, di lệch. Sau đó, trẻ được phẫu thuật kết hợp xương chày phải trên màn hình tăng sáng C-arm, sử dụng đinh Metaizeau cố định ổ gãy.

Bệnh nhi sau phẫu thuật. Ảnh: BSCC.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, xương được nắn chỉnh về vị trí giải phẫu và được cố định vững chắc, ít tổn thương phần mềm do áp dụng phương pháp xuyên đinh kín. Bảy ngày sau phẫu thuật, tình trạng của bệnh nhân ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Hà Quốc Toản - Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi sau một năm học đầy căng thẳng; các em được vui chơi, luyện tập những môn thể thao yêu thích như điền kinh, đá bóng, đánh cầu lông, trượt patin, bơi lội… Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn ghi nhận tình trạng tai nạn thương tích của trẻ em gia tăng, trong đó có chấn thương thể thao.

Trượt patin là môn thể thao thường dẫn tới rủi ro cao hơn, đặc biệt đối với trẻ mới tập chưa thành thạo. Nguy cơ chấn thương càng gia tăng khi trẻ không có sân chơi riêng, phải trượt patin trong các sân tập thể, thậm chí ngoài đường.

Trường hợp va chạm nhẹ gây đau cơ, trầy xước da, nếu va chạm mạnh có thể gây chấn thương xương khớp hay các tổn thương khác như bong gân, gãy xương.

Bác sĩ Toản khuyến cáo, khi cho con trượt patin cần chọn địa điểm sân chơi lúc vắng người, cha mẹ cần trang bị cho trẻ các dụng cụ bảo hộ, rèn luyện kỹ năng thành thục cho trẻ trước khi chơi và có sự giám sát của người lớn. Khi bệnh nhi xảy ra tai nạn thương tích, cần sơ cứu đúng và đưa đến các cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá tổn thương.

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