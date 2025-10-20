Chiều nay, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đã hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quan hệ hai nước đã có bề dày hữu nghị và hợp tác, Hungary là một trong 10 nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: Quốc hội

Quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác giữa hai nước được nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp và phát triển. Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự hỗ trợ quý báu của Hungary. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Hungary - Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Hungary cho biết, trong chính sách đối ngoại hướng Đông, Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á. Hai nước tuy cách xa về địa lý, văn hóa và lịch sử, nhưng hiếm có nước nào mà Hungary có quan hệ khăng khít như với Việt Nam. Ông đánh giá, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Quốc hội

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, hoạt động của Quốc hội hai nước. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí làm sâu sắc hơn hợp tác trong lĩnh vực như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, tài nguyên môi trường, y tế, văn hóa - du lịch…

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao Quốc hội, các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện; hợp tác trong giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Chính phủ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, cam kết cấp cao. Hai lãnh đạo nhất trí về chủ đề chính của hội thảo lập pháp lần thứ 6 giữa hai Quốc hội, dự kiến diễn ra vào nửa đầu năm 2026...

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hungary diễn ra dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025). Ảnh: Quốc hội

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo và đoàn đã dự khán kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa 15. Ảnh: Quốc hội

Chiều nay, tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hungary cũng như hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Hai nước có những bước phát triển tích cực trên tất cả lĩnh vực, nhất là kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2018. Kinh tế - thương mại tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch hai chiều từ năm 2020-2024 ở mức khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Hợp tác quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hoá, môi trường… đạt nhiều tiến triển tốt đẹp.

Chủ tịch nước mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phối hợp để tạo hành lang pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác hai nước. Chủ tịch nước đề nghị hai bên củng cố tin cậy chính trị; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch và giao lưu nhân dân...

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam sau 10 năm. Ông cho biết cơ quan lập pháp hai nước sẽ phối hợp triển khai các thỏa thuận cấp cao, hỗ trợ Chính phủ hai nước đẩy mạnh hợp tác song phương, sớm đưa kim ngạch thương mại lên 2 tỷ USD.

Quốc hội Hungary sẽ hỗ trợ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đánh giá cao đóng góp của Cộng đồng người Việt tại Hungary đối với kinh tế - xã hội của sở tại. Hungary sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng...

Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin tới Chủ tịch Quốc hội Hungary về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng cũng chia sẻ những định hướng chiến lược lớn, mục tiêu, giải pháp, bài học kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cải cách thể chế, luật pháp, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển khoa học và công nghệ, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo. Ảnh: Nhật Bắc

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Việt Nam luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á.

Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư là một trong những trụ cột quan trọng, nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này tương xứng với mối quan hệ chính trị tin cậy. Thủ tướng cảm ơn Hungary là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đồng thời đề nghị Quốc hội Hungary tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy Quốc hội của các nước thành viên còn lại của EU sớm phê chuẩn Hiệp định.

Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo khẳng định Hungary luôn sẵn sàng và khuyến nghị, thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn hiệp định, vì chính lợi ích của các nước EU. Ông nêu rõ, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất, quan trọng nhất của EU tại khu vực Đông Nam Á.

Hai lãnh đạo tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề xuất hai nước tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi hiện nay; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển, phối hợp triển khai hiệu quả dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của Chính phủ Hungary dành cho Việt Nam.

Hai nước cũng cần tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo, nhất là những lĩnh vực mà Hungary có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, công nghệ cao, y dược, đổi mới sáng tạo…

Chủ tịch Quốc hội Hungary nhất trí cao với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông Kover Laszlo cho biết, tất cả đảng phái chính trị trong Quốc hội Hungary dù theo các khuynh hướng chính trị khác nhau nhưng đều đồng thuận ủng hộ củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam...