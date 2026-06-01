"Ngôi nhà của những đứa trẻ" là tên gọi thân thương mà anh Võ Đức Duẩn (46 tuổi) và chị Vang Thị Hạnh (44 tuổi, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An) đặt cho tổ ấm của mình. Trải qua cơn bão năm 2025, tấm biển dù bị đánh mất vài chữ, nhưng tình yêu thương con trẻ và sự kiên cường của đôi vợ chồng chưa bao giờ vơi cạn.

Quen biết nhau từ những ngày anh Duẩn còn là vận động viên kiêm giáo viên dạy võ, tình yêu thuở thanh xuân đã gắn kết anh chị suốt 15 năm trước khi chính thức nên duyên vợ chồng.

Vợ chồng anh Duẩn nhiều năm cưu mang, giúp đỡ trẻ mồ côi. Ảnh: T.T

Đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn mơ ước về một mái ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, niềm mong mỏi ấy lại chưa thể trọn vẹn. Sau nhiều năm chờ đợi mòn mỏi và 3 lần nhờ sự can thiệp từ các bệnh viện phụ sản, kết quả nhận về vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

"Khi biết bản thân không thể sinh con, ý tưởng nhận con nuôi lập tức xuất hiện trong tâm trí vợ chồng tôi", anh Duẩn chia sẻ.

Nói là làm, anh chị lặn lội khắp nơi để tìm hiểu thủ tục. Đến năm 2016, cơ duyên đã đưa anh chị đến với đứa trẻ đầu tiên. Khi đó, bé trai 6 tuổi, quê ở huyện Quỳ Châu cũ, chịu cảnh không bố, mẹ đi bước nữa, nương tựa vào bà ngoại.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có quyền tước đi cơ hội đoàn tụ của con với cha mẹ ruột”, anh nói và cho biết 3 năm sau, khi kinh tế khá giả hơn, người mẹ đã quay lại đón bé. Anh chị đã vui vẻ trao lại bé để con được hưởng tình mẫu tử trọn vẹn.

Anh Duẩn chào đón thiên thần bé nhỏ đến với gia đình. Ảnh: NVCC

Tính đến nay, "Ngôi nhà của những đứa trẻ" đã dang tay đón nhận 10 bé, hiện trực tiếp nuôi dưỡng 4 bé trong độ tuổi từ 2-6 tuổi.

Không dừng lại ở việc cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi, mái ấm của vợ chồng anh Duẩn còn rộng mở đón nhận cả những người mẹ đang mang thai không nơi nương tựa.

Anh chị hỗ trợ chỗ ở tạm, chăm sóc, che chở cho đến ngày "mẹ tròn con vuông", thậm chí sẵn sàng để họ ở lại lâu hơn nếu hoàn cảnh ngặt nghèo chưa thể tự lập.

"Ông bố bỉm sữa" trăn trở chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế để có thêm thu nhập lo cho các con. Ảnh: T.T

Anh kể, vào đầu năm 2020, anh nhận được cuộc gọi từ một cô gái trẻ quê huyện Nam Đàn cũ, đang mang thai tháng thứ 2, xin đến ở nhờ vì đang rất khó khăn.

Anh đồng ý giúp đỡ ngay, nhưng bẵng đi 4 tháng sau, cô gái này mới liên lạc lại rồi dọn đồ đến ở. Gần tới ngày sinh, anh đưa sản phụ vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An. Ngay sau ca vượt cạn thành công, người mẹ lặng lẽ rời đi, bỏ lại đứa trẻ đỏ hỏn.

Anh Duẩn bế bé về nhà chăm sóc, đặt tên ở nhà cho con là Khoai. Nhớ lại chuỗi ngày ấy, anh xúc động: "Lần đầu nhận nuôi trẻ sơ sinh, vợ chồng tôi vô cùng lo lắng. Trong đêm, tôi phải đăng bài lên Facebook xin sữa mẹ, may mắn là sáng hôm sau có rất nhiều người mang sữa đến cho. Còn với những bé nhận nuôi sau này, chúng tôi chuyển qua dùng sữa bột".

Khi phát hiện bé Khoai có triệu chứng tăng động nhẹ, anh chị đã chủ động cho con đi học chậm hơn 1 năm để tham gia vào các trung tâm can thiệp, kiên trì cải thiện khả năng tập trung cho bé.

“Ngôi nhà này không lựa chọn trai hay gái, khoẻ mạnh hay khuyết tật. Mỗi đứa trẻ một tính cách, một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu với vợ chồng tôi”, anh trải lòng.

Nhớ lại những thời điểm khó khăn chồng chất, anh Duẩn tâm sự bản thân từng phải gồng gánh cùng lúc hai vai trò, vừa là trụ cột kinh tế gia đình, vừa là "ông bố bỉm sữa" đúng nghĩa.

Ban ngày, anh tất bật với việc chăm cây, bán quán cà phê; đêm đến thay tã, pha sữa rồi ru con ngủ. Có những lúc mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức, nhưng anh vẫn tự răn mình phải cố gắng dành trọn tình yêu thương cho các con.

Chị Hạnh là giáo viên tại xã miền núi Bình Chuẩn, cách nhà hơn 100km. Để tiện chăm sóc, chị đưa hai bé (3 tuổi và 5 tuổi) theo cùng để học trường mầm non gần đó, chỉ đến cuối tuần, 3 mẹ con mới bắt xe về nhà.

Anh Duẩn, chị Hạnh làm lễ đầy tháng cho các con của mình. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về dự định tương lai, anh Duẩn cho biết sẽ bán toàn bộ gần 300 gốc đào cổ thụ để chuyển sang mô hình nuôi dúi. Do nghề trồng đào phụ thuộc nhiều vào thời tiết, anh muốn tìm hướng đi mới bền vững hơn để có điều kiện tiếp tục chăm sóc các con.

Cảm phục trước tấm lòng nhân ái của anh chị, những hàng xóm, mạnh thường quân thường xuyên lui tới để động viên, phụ giúp và san sẻ bớt những nhọc nhằn với gia đình.

Lãnh đạo UBMTTQ phường Vinh Hưng cho biết, không chỉ cưu mang trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, vợ chồng anh Duẩn còn năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện. Những năm qua, căn nhà của anh Duẩn trở thành điểm tập kết đồ từ thiện của người dân địa phương và các nhà hảo tâm mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh.