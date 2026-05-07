Nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Lớp tập huấn vận hành Hệ thống Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức mới đây được xem là bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hoạt động cung cấp thông tin pháp luật trên nền tảng số.

Khoảng 150 cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật tại các bộ, ngành và địa phương đã tham gia chương trình nhằm thống nhất cách vận hành hệ thống trên phạm vi toàn quốc, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin pháp luật đến người dân.

Thông qua nền tảng này, người dân có thể tiếp cận tài liệu pháp luật, tham gia các lớp bồi dưỡng trực tuyến, tìm hiểu chính sách mới cũng như trao đổi, giải đáp các vấn đề pháp lý thuận lợi hơn. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp giảm khoảng trống thông tin pháp luật tại vùng sâu, vùng xa và những nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế.

Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của người dân.

Được biết, hệ thống được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích số phục vụ nhu cầu tra cứu, học tập và tìm hiểu pháp luật của người dân. Các nội dung pháp luật được cập nhật thường xuyên, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn thay vì phải chờ các hình thức tuyên truyền truyền thống.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Trung tâm Thông tin pháp luật quốc gia và trợ giúp pháp lý cho biết, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về phương thức triển khai để phù hợp với nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của người dân. Việc ứng dụng công nghệ số sẽ giúp hoạt động tuyên truyền pháp luật linh hoạt hơn, mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng tính tương tác với người sử dụng.

Nhiều chủ trương của Đảng và Chính phủ cũng xác định rõ yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực pháp luật, phát triển các nền tảng dữ liệu và hệ thống số phục vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng Đề án Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030, trong đó Hệ thống Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là nền tảng trọng tâm.

Tăng khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

Trong chương trình tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng nhiều phân hệ quan trọng như: Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; hệ thống tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trực tuyến; hệ thống thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; hệ thống đối thoại trực tuyến về pháp luật cùng các phân hệ phục vụ quản lý và vận hành hệ thống.

Chương trình thiết kế theo hướng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Các học viên trực tiếp thao tác trên hệ thống dưới sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia công nghệ nhằm bảo đảm khả năng ứng dụng vào thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Sau phần tập huấn tập trung, học viên tiếp tục tham gia các buổi thực hành chuyên sâu theo từng nhóm nội dung để xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng. Qua đó, đội ngũ cán bộ từng bước nâng cao kỹ năng số, làm chủ công nghệ và khai thác hiệu quả các nền tảng phục vụ công tác phổ biến pháp luật.

Theo đánh giá của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, việc đưa hệ thống vào vận hành sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho người dân. Người dân có thể chủ động tra cứu văn bản, tìm hiểu quy định pháp luật và tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối Internet.

Việc số hóa hoạt động phổ biến pháp luật còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tổ chức các lớp tuyên truyền trực tiếp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau như thanh niên, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số hay người dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa.

Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, xã hội số, việc nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật cho người dân cũng được xem là yếu tố quan trọng để giảm nghèo thông tin, nâng cao dân trí pháp lý và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, tăng cường kết nối dữ liệu, mở rộng các tiện ích số và nâng cao chất lượng nội dung nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của người dân và doanh nghiệp trong môi trường số.